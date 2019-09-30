"Подозрительно стоял с телефоном": гвардеец пояснил в суде видео задержания Устинова

Московский городской суд в понедельник, 30 сентября, приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, сообщает РИА "Новости". Кадры прокомментировал пострадавший сотрудник Росгвардии.

Напомним, Павел Устинов ранее получил 3,5 года колонии за применение насилия к росгвардейцу на несогласованной акции 3 августа. Причем суд первой инстанции даже не стал смотреть видео задержания, вызвавшие резонанс в обществе. Судье и так все было понятно.

Судья апелляционной инстанции постановила удовлетворить в полном объеме ходатайства прокурора и стороны защиты об исследовании видеозаписей в ходе заседания.

Как сообщает Telegram-канал Life shot, на заседании присутствовал и пострадавший сотрудник Росгвардии, который прокомментировал видео с задержанием Устинова.

Прокурор: Вы себя видите на этих видеозаписях?

Росгвардеец: Да.

Прокурор: Вы участвовали в этом задержании?

Росгвардеец: Да.

Прокурор: Почему задержали?

Росгвардеец: Одет был странно человек, было подозрение, стоял "в телефоне", мало ли что он там делал? Какие действия мог координировать? Выкрикивал лозунги.

Прокурор: Сильно выкрикивал? Вы видели?

Росгвардеец: Моя группа слышала.

Прокурор: Как относитесь к наказанию?

Росгвардеец: Я бы не стал наказывать Павла реальным сроком лишения свободы. Я не отрицаю, что он виноват, но не надо наказывать человека лишением свободы.

По данным следствия, Устинов во время борьбы со старшим сержантом Александром Лягиным нанес тому травму – вывихнул левое плечо. Актеру предъявили обвинение по уголовной статье, а также обвинили в причинении "нравственных страданий" росгвардейцу.

Позже пострадавший силовик заявил, что наказание для актера слишком суровое. При этом он уточнил, что не отказывается от своих показаний и считает осужденного виновным в применении насилия к представителю власти, опасного для его здоровья. Генпрокуратура также попросила изменить "чрезмерно суровый" приговор.

История вызвала широкий общественный резонанс. Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал вопиющим задержание Устинова, который просто стоял возле метро.