"Подозрительно стоял с телефоном": гвардеец пояснил в суде видео задержания Устинова

Московский городской суд в понедельник, 30 сентября, приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, сообщает РИА "Новости". Кадры прокомментировал пострадавший сотрудник Росгвардии.
Напомним, Павел Устинов ранее получил 3,5 года колонии за применение насилия к росгвардейцу на несогласованной акции 3 августа. Причем суд первой инстанции даже не стал смотреть видео задержания, вызвавшие резонанс в обществе. Судье и так все было понятно.
Судья апелляционной инстанции постановила удовлетворить в полном объеме ходатайства прокурора и стороны защиты об исследовании видеозаписей в ходе заседания.
Как сообщает Telegram-канал Life shot, на заседании присутствовал и пострадавший сотрудник Росгвардии, который прокомментировал видео с задержанием Устинова.
Прокурор: Вы себя видите на этих видеозаписях?
Росгвардеец: Да.
Прокурор: Вы участвовали в этом задержании?
Росгвардеец: Да.
Прокурор: Почему задержали?
Росгвардеец: Одет был странно человек, было подозрение, стоял "в телефоне", мало ли что он там делал? Какие действия мог координировать? Выкрикивал лозунги.
Прокурор: Сильно выкрикивал? Вы видели?
Росгвардеец: Моя группа слышала.
Прокурор: Как относитесь к наказанию?
Росгвардеец: Я бы не стал наказывать Павла реальным сроком лишения свободы. Я не отрицаю, что он виноват, но не надо наказывать человека лишением свободы.
По данным следствия, Устинов во время борьбы со старшим сержантом Александром Лягиным нанес тому травму – вывихнул левое плечо. Актеру предъявили обвинение по уголовной статье, а также обвинили в причинении "нравственных страданий" росгвардейцу.
Позже пострадавший силовик заявил, что наказание для актера слишком суровое. При этом он уточнил, что не отказывается от своих показаний и считает осужденного виновным в применении насилия к представителю власти, опасного для его здоровья. Генпрокуратура также попросила изменить "чрезмерно суровый" приговор.
История вызвала широкий общественный резонанс. Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал вопиющим задержание Устинова, который просто стоял возле метро.
Комментарии
Как можно этого называть гвардейцем, да еще НАЦИОНАЛЬНЫМ!? И ведь этот станет офицером и будет о чести офицерской говорить!
Вроде бы уже писали, что Устинов выступал за Крым наш? Разве можно его задерживать? Или это не про него писали?
За то что Устинов выступал за Крым наш,ему надо переиграть на условное.Он не какой-нибудь либераст.Просто судья этого раньше не знал.
Более того Устинов служил в Росгвардии и заслуживает открытого поединка за свою честь с оборотнем в погонах проникшего к гвардейцам!
Вот лично я вижу на видео, как человек смотрит что то в телефоне (может фото, может номер набирает), подходят группа людей непонятно в чем одетых, не представившись, не предъявив служебные удостоверения, как этого требует закон набрасываются на человека и начинают избивать дубинкой, заламывать руки и ноги. В моем понимании это не силовики, а компания бандитов! Посмотрев видео задержания, понимаю, что там не только с физической подготовкой бойца проблемы (такого позорного захвата, особенно за ноги я не видел с детского сада) но и с понятиями ответственности и юриспруденции.
это они так просроченного лидера защищают
А может это и были бандиты на договоре?
Почитав комментарии гвардейца, засомневался, что это взрослый человек имеющий хоть какое то представление о Конституции РФ и других основополагающих законах.
Обвинение строится на показаниях заинтересованного лица. И это лицо советует наказание.
"Конституция-это самое святое что у нас есть" (Дима Семицветов)
Куда катиться это страна... А умственные способности росгвпрдии так это вообще полный писец
Гвардеец, не позорь силовиков, уволься!