Генпрокуратура попросила изменить "чрезмерно суровый" приговор Павлу Устинову

Генеральная прокуратура просит заменить наказание, назначенное актеру Павлу Устинову, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.
По данным следствия, 3 августа старший сержант Александр Лягин в процессе задержания Устинова на акции протеста получил вывих левого плеча. Актеру предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти", а также обвинили в причинении "нравственных страданий" росгвардейцу. Суд назначил Устинову три с половиной года лишения свободы.
"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", – прокомментировал позицию ведомства Куренной.
По его словам, вина Устинова и правильность квалификации его действий не оспариваются, однако приговор следует изменить "в связи с несправедливостью назначенного вследствие его чрезмерной суровости".
Ранее Московская прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову, которого 16 сентября приговорили к трем с половиной годам колонии. Сейчас актер содержится под стражей в ожидании рассмотрения апелляции.
Кроме того, Устинов отрицает свое участие в несанкционированной акции в центре Москвы.
История вызвала широкий общественный резонанс. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал вопиющим задержание Устинова, который просто стоял возле метро, когда к нему подошли сотрудники Росгвардии.
Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что он бы дал актеру максимум год условно.
Комментарии
А остальным осужденным?
да причем тут митинг,на видео видно как "гвардейцы"целенаправленно рванули к нему в пятером,бежали так,что с ног валились. была задача закрыть,вот и закрыли,даже наркоту или патрон подбрасывать не понадобилось.
походу нужно его вообще отпустить и извиниться ещё, а тех кто участвовал в его посадке - посадить самих!
у нас не 1937 год кто-тА сказал - но сделал !!! человек слова и дела ???
Надзорное ведомство надеется, что Устинов, не будь дураком, смоется за кордон, тем самым сняв с суда ответственность за вынесение приговора
20.09.2019 09:40
могиканин
Ему гвардейца подбросили!
Начали шататься устои государства. Сама власть неумно провоцирует людей на протест, забывая про бачок на огне без клапана. Очень не хочу революции, но все к тому идет-скоро начнут появляться террористы, поскольку легальных путей протеста все меньше, а общество радикалиризуется все больше.
Уже самим фактом избиения граждан гвардейцы получают "нравственные страдания". Надеюсь, они получают хотя бы материальные возмещения от властей.
На видео видно, как гвардеец по трусливому бьет дубинкой по спине лежачего человека, которого держат еще несколько! Так поступают только трусы!!! О какой чести и достоинства гвардейцев может идти речь?! Четко видно, что никакого сопротивления при задержании не оказывалось и сейчас эти люди в погонах пытаются показать себя бедными и несчастными... Бойцы, где ваша честь, куда вы ее засунули? Понимаю, у вас приказ, но выполнять его требуется согласно уставу.
Устинов, держа за шею гвардейца(который выполнял свои служебные обязанности),повалил его на тротуар,вывихнув тому плечо.Устинов должен понести наказание по всей строгости российского закона,выплатив компенсации по лечению и нанесению морального вреда.
Гвардеец бил Устинова дубинкой пониже спины в целях подавления его сопротивления.
удивительное дело, неделю назад прокуратура просила Устинову 6 лет колонии, а сейчас просит его отпустить, что же произошло за эту неделю то?
20.09.2019 10:56
- гость -
Видео внимательно смотрели? Там четко видно, что в отношении гвардейцев не применяется насилия. А вот в подготовке гвардейцев усматривается пробел - кинулись толпой мешают, друг другу, нет четкости в действиях применения приемов захвата! Это не действия подготовленных бойцов - это даже не знаю как описать! Золотову то не стыдно за своих подчиненных, которые даже приемы не могут отработать как надо!
20.09.2019 11:10
- гость -
Дак там солобоны одни зелёные. Нормальные то на такую фигню не подпишутся
20.09.2019 10:59
- гость -
Трусливо и со спины, когда Устинова держали!
Согласен:получилось несколько мешковато.Но плечо гвардейца вывихнуто в результате проявления сопротивления гражданина.
-гость- 11:10
Золотову некогда он капустой занят
Чудовище вида ужасного, схватила гвардейца несчастного, срывало с него забрало, стаканом бумажным пытало, выкручивало ему плечики, чудовище бесчеловечное!
20.09.2019 11:14
- гость -
Где? На видео видно, что гвардеец сам как мешок себя ведет! Посмотрите на захват за ногу... Это не захват, это позорище! Гвардеец должен понимать, что при таком захвате, человек потеряет равновесие и ударится головой об землю. Этого доходягу, при умении применения приемов захвата, задержать пара пустяков и одному бойцу. Я на видео не вижу сопротивления гражданина.
20.09.2019 11:18
гость
Повеселил Ваш комментарий!
старший сержант Александр Лягин так "нравственно страдает", что кушать не может
Наверное полицейским надоело упрашивать по матюгальнику:"Уважаемые граждане, просьба разойтись. Не мешайте проходу других граждан. В противном случае против вас будут применены физическая сила и специальные средства".Ну и послали группу чтоб толпа побыстрее расходилась.Им подвернулся Устинов,который сам "разошёлся" и попытался убежать.
Устинов не доходяга.Совсем даже не доходяга.
20.09.2019 11:35
- гость -
Но и не относится к людям прошедшим спецподготовку, в отличие от гвардейцев.
Какая необходимость гвардейцам задерживать человека с такой жесткостью? Он не убийца, не вооружен, не проявляет ни каких признаков агрессии. Даже если он активный участник акции протеста, логичнее изначально представиться и предложить пройти в машину, с целью составления протокола, а уж если после этого предложения человек начинает оказывать сопротивление, тогда применять силу. На видео четко видно, что на Устинова набрасывается пять ОМОНовцев без какого либо предварительного предупреждения.
20.09.2019 11:08
-гость-
удивительное дело, неделю назад прокуратура просила Устинову 6 лет колонии, а сейчас просит его отпустить, что же произошло за эту неделю то?
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вот-вот, смешно, именно это показывает, что власть не имеет четких границ и не хочет жить по закону, что развращает народ- если уж власть не хочет соблюдать свои же законы, почему их должен соблюдать народ.
Теперь гасконец как честный человек должен предложить гвардейцу чудодейственный бальзам для лечения плеча.
20.09.2019 12:09 - гость -
..если уж власть не хочет соблюдать свои же законы, почему их должен соблюдать народ
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и что дальше? сказали "а" скажите "б"