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Генпрокуратура попросила изменить "чрезмерно суровый" приговор Павлу Устинову

, ИА "Амител"
Приговор следует изменить "в связи с несправедливостью назначенного вследствие его чрезмерной суровости"
Устинов отрицает свое участие в несанкционированной акции / Фото: gubdaily.ru

Устинов отрицает свое участие в несанкционированной акции / Фото: gubdaily.ru

Генеральная прокуратура просит заменить наказание, назначенное актеру Павлу Устинову, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

По данным следствия, 3 августа старший сержант Александр Лягин в процессе задержания Устинова на акции протеста получил вывих левого плеча. Актеру предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти", а также обвинили в причинении "нравственных страданий" росгвардейцу. Суд назначил Устинову три с половиной года лишения свободы.

"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", – прокомментировал позицию ведомства Куренной.

По его словам, вина Устинова и правильность квалификации его действий не оспариваются, однако приговор следует изменить "в связи с несправедливостью назначенного вследствие его чрезмерной суровости".

Ранее Московская прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову, которого 16 сентября приговорили к трем с половиной годам колонии. Сейчас актер содержится под стражей в ожидании рассмотрения апелляции.

Кроме того, Устинов отрицает свое участие в несанкционированной акции в центре Москвы.

История вызвала широкий общественный резонанс. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал вопиющим задержание Устинова, который просто стоял возле метро, когда к нему подошли сотрудники Росгвардии.

Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что он бы дал актеру максимум год условно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.09.2019 09:35
Злобная бабка

А остальным осужденным?

20.09.2019 09:40
могиканин

да причем тут митинг,на видео видно как "гвардейцы"целенаправленно рванули к нему в пятером,бежали так,что с ног валились. была задача закрыть,вот и закрыли,даже наркоту или патрон подбрасывать не понадобилось.

20.09.2019 09:42
месный

походу нужно его вообще отпустить и извиниться ещё, а тех кто участвовал в его посадке - посадить самих!

20.09.2019 09:44
- гость -

у нас не 1937 год кто-тА сказал - но сделал !!! человек слова и дела ???

20.09.2019 10:02
- гость -

Надзорное ведомство надеется, что Устинов, не будь дураком, смоется за кордон, тем самым сняв с суда ответственность за вынесение приговора

20.09.2019 10:06
- гость -


20.09.2019 09:40
могиканин
Ему гвардейца подбросили!

20.09.2019 10:15
- гость -

Начали шататься устои государства. Сама власть неумно провоцирует людей на протест, забывая про бачок на огне без клапана. Очень не хочу революции, но все к тому идет-скоро начнут появляться террористы, поскольку легальных путей протеста все меньше, а общество радикалиризуется все больше.

20.09.2019 10:16
- гость -

Уже самим фактом избиения граждан гвардейцы получают "нравственные страдания". Надеюсь, они получают хотя бы материальные возмещения от властей.

20.09.2019 10:41
- гость -

На видео видно, как гвардеец по трусливому бьет дубинкой по спине лежачего человека, которого держат еще несколько! Так поступают только трусы!!! О какой чести и достоинства гвардейцев может идти речь?! Четко видно, что никакого сопротивления при задержании не оказывалось и сейчас эти люди в погонах пытаются показать себя бедными и несчастными... Бойцы, где ваша честь, куда вы ее засунули? Понимаю, у вас приказ, но выполнять его требуется согласно уставу.

20.09.2019 10:56
- гость -

Устинов, держа за шею гвардейца(который выполнял свои служебные обязанности),повалил его на тротуар,вывихнув тому плечо.Устинов должен понести наказание по всей строгости российского закона,выплатив компенсации по лечению и нанесению морального вреда.

20.09.2019 10:59
- гость -

Гвардеец бил Устинова дубинкой пониже спины в целях подавления его сопротивления.

20.09.2019 11:08
-гость-

удивительное дело, неделю назад прокуратура просила Устинову 6 лет колонии, а сейчас просит его отпустить, что же произошло за эту неделю то?

20.09.2019 11:10
- гость -


20.09.2019 10:56
- гость -
Видео внимательно смотрели? Там четко видно, что в отношении гвардейцев не применяется насилия. А вот в подготовке гвардейцев усматривается пробел - кинулись толпой мешают, друг другу, нет четкости в действиях применения приемов захвата! Это не действия подготовленных бойцов - это даже не знаю как описать! Золотову то не стыдно за своих подчиненных, которые даже приемы не могут отработать как надо!

20.09.2019 11:12
месный

20.09.2019 11:10
- гость -

Дак там солобоны одни зелёные. Нормальные то на такую фигню не подпишутся

20.09.2019 11:13
- гость -


20.09.2019 10:59
- гость -
Трусливо и со спины, когда Устинова держали!

20.09.2019 11:14
- гость -

Согласен:получилось несколько мешковато.Но плечо гвардейца вывихнуто в результате проявления сопротивления гражданина.

20.09.2019 11:15
-гость-

-гость- 11:10
Золотову некогда он капустой занят

20.09.2019 11:18
гость

Чудовище вида ужасного, схватила гвардейца несчастного, срывало с него забрало, стаканом бумажным пытало, выкручивало ему плечики, чудовище бесчеловечное!

20.09.2019 11:21
- гость -


20.09.2019 11:14
- гость -
Где? На видео видно, что гвардеец сам как мешок себя ведет! Посмотрите на захват за ногу... Это не захват, это позорище! Гвардеец должен понимать, что при таком захвате, человек потеряет равновесие и ударится головой об землю. Этого доходягу, при умении применения приемов захвата, задержать пара пустяков и одному бойцу. Я на видео не вижу сопротивления гражданина.

20.09.2019 11:22
- гость -


20.09.2019 11:18
гость
Повеселил Ваш комментарий!

20.09.2019 11:23
гость

старший сержант Александр Лягин так "нравственно страдает", что кушать не может

20.09.2019 11:30
- гость -

Наверное полицейским надоело упрашивать по матюгальнику:"Уважаемые граждане, просьба разойтись. Не мешайте проходу других граждан. В противном случае против вас будут применены физическая сила и специальные средства".Ну и послали группу чтоб толпа побыстрее расходилась.Им подвернулся Устинов,который сам "разошёлся" и попытался убежать.

20.09.2019 11:35
- гость -

Устинов не доходяга.Совсем даже не доходяга.

20.09.2019 11:55
- гость -


20.09.2019 11:35
- гость -
Но и не относится к людям прошедшим спецподготовку, в отличие от гвардейцев.

20.09.2019 12:03
гость

Какая необходимость гвардейцам задерживать человека с такой жесткостью? Он не убийца, не вооружен, не проявляет ни каких признаков агрессии. Даже если он активный участник акции протеста, логичнее изначально представиться и предложить пройти в машину, с целью составления протокола, а уж если после этого предложения человек начинает оказывать сопротивление, тогда применять силу. На видео четко видно, что на Устинова набрасывается пять ОМОНовцев без какого либо предварительного предупреждения.

20.09.2019 12:09
- гость -


20.09.2019 11:08
-гость-

удивительное дело, неделю назад прокуратура просила Устинову 6 лет колонии, а сейчас просит его отпустить, что же произошло за эту неделю то?

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вот-вот, смешно, именно это показывает, что власть не имеет четких границ и не хочет жить по закону, что развращает народ- если уж власть не хочет соблюдать свои же законы, почему их должен соблюдать народ.

20.09.2019 12:23
- гость -

Теперь гасконец как честный человек должен предложить гвардейцу чудодейственный бальзам для лечения плеча.

20.09.2019 13:06
М

20.09.2019 12:09 - гость -
..если уж власть не хочет соблюдать свои же законы, почему их должен соблюдать народ
-
и что дальше? сказали "а" скажите "б"

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