Генпрокуратура попросила изменить "чрезмерно суровый" приговор Павлу Устинову

Генеральная прокуратура просит заменить наказание, назначенное актеру Павлу Устинову, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

По данным следствия, 3 августа старший сержант Александр Лягин в процессе задержания Устинова на акции протеста получил вывих левого плеча. Актеру предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти", а также обвинили в причинении "нравственных страданий" росгвардейцу. Суд назначил Устинову три с половиной года лишения свободы.

"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", – прокомментировал позицию ведомства Куренной.

По его словам, вина Устинова и правильность квалификации его действий не оспариваются, однако приговор следует изменить "в связи с несправедливостью назначенного вследствие его чрезмерной суровости".

Ранее Московская прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову, которого 16 сентября приговорили к трем с половиной годам колонии. Сейчас актер содержится под стражей в ожидании рассмотрения апелляции.

Кроме того, Устинов отрицает свое участие в несанкционированной акции в центре Москвы.

История вызвала широкий общественный резонанс. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал вопиющим задержание Устинова, который просто стоял возле метро, когда к нему подошли сотрудники Росгвардии.

Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что он бы дал актеру максимум год условно.