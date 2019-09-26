Потерпевший омоновец заступился за Устинова

Сержант спецназа ОМОН Александр Лягин, признанный потерпевшим по резонансному делу против актера Павла Устинова, назвал приговор артисту "слишком суровым", сообщает ТАСС.

При этом он уточнил, что не отказывается от своих показаний и считает осужденного виновным в применении насилия к представителю власти, опасного для его здоровья.

По данным следствия, 3 августа Лягин в процессе задержания Устинова на акции протеста получил вывих левого плеча. Суд назначил Устинову три с половиной года лишения свободы, признав его виновным в оказании сопротивления при задержании.

Приговор показался слишком суровым даже начальнику Росгвардии, который сказал, что дал бы Устинову максимум год условно.

Аналогичной позиции придерживалась и Генпрокуратура, которая попросила суд смягчить наказание в виду его "чрезмерной суровости".

Лишение свободы вызвало возмущение общественности. Актеры массово выступили в поддержку осужденного коллеги. Телеведущий Иван Ургант в эфире передачи на федеральном телеканале высмеял решение суда.