Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в Госдуме из-за мыслей

Шведскую школьницу Грету Тунберг пригласили в Россию для выступления в Госдуме перед депутатами, но не все они готовы выслушать активистку, которая получила большую популярность во всем мире после эмоциональной речи в ООН, сообщает телеканал "360".
Так, первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал, что не стал бы слушать речь девочки.
"Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование", – пояснил Валуев свою позицию.
По его словам, Тунберг высказывает не свои мысли.
А вот председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что мысли Тунберг необходимо услышать.
"Мы точно также обеспокоены изменением климата и будущим нашей планеты, поэтому законодатели делают шаги на своем уровне, а общественные активисты – на своем. Нужно прислушиваться ко всем", – сказал Бурматов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов отправил запрос послу Швеции в России Малене Мард с просьбой оказать помощь с доставкой приглашения Грете Тунберг выступить в нижней палате парламента России.
Amic.ru ранее рассказал, почему Грету Тунберг называют самым влиятельным подростком, а также выяснил, кто она такая и почему о ней говорит весь мир.
Комментарии
Надо проверить ее на психическое состояние.
Фигней занимаются.
И наш депутат отметился, балбес.
Сотни человек в думе будут слушать подростка с промытыми мозгами у которой "отняли детство".
тьфу.
Как давно доказано, самый убийственный инструмент в политике — слезинка ребенка. Такой слезинкой можно вызвать настоящее цунами, землетрясение или даже войну.
После выступления дочери кувейтского посла в Вашингтоне Конгресс тоже прослезился и дал добро на операцию Буря в Пустыне. Погибло больше 50 тысяч человек.
Далее читайте тут про детей в политике:
https://aftershock.news/?q=node/793129
18:22
- гость -
/aftershock.news
За такие ресурсы, в приличном обществе - морду бьют.
18:22
- гость -
Как давно доказано, самый убийственный инструмент в политике — слезинка ребенка. Такой слезинкой можно вызвать настоящее цунами, землетрясение или даже войну.
Соглашусь, было такое не так давно:
Телесюжет о «распятом мальчике» — новостной телесюжет «Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца», показанный 12 и 13 июля 2014 года[1] на российском «Первом канале»[2]. В репортаже содержались не подтвердившиеся впоследствии «свидетельства»[3] о якобы имевших место издевательствах украинских силовиков над поддерживавшими ДНР жителями города Славянска, в том числе о распятии трёхлетнего мальчика на глазах у его матери[4].
Скандальный[5] сюжет получил значительный общественный резонанс. Одни увидели в нём свидетельство крайнего непрофессионализма и использования российских государственных СМИ в информационной войне с целью разжигания ненависти и вражды, другие — доказательство того, что «дезинформация» и «ложь» «стали нормой» для российских государственных СМИ, третьи[6] упоминают этот телесюжет в ряду наиболее ярких проявлений так называемой «политики постправды», которая в последнее время становится преобладающей в самых различных общественных системах, где Россия не является исключением.
Вечером 12 июля 2014 года на «Первом канале» был продемонстрирован сюжет «Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца». В нём женщина, представившаяся уроженкой Закарпатья Галиной Пышняк, рассказала о событиях, якобы произошедших сразу после того, как украинские военные восстановили контроль над Славянском, вытеснив сторонников ДНР[7][8]:
Центр города. Площадь Ленина. Наш Горисполком — это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрали женщин, потому что мужиков больше нет. Женщины, девочки, старики. И это называется показательная казнь. Взяли ребёнка трёх лет, мальчика маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску объявлений прибили. Один прибивал, двое держали. И это всё на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, как ребёнок истекает кровью. Крики. Визги. И ещё взяли надрезы сделали, чтоб ребёнок мучился. Там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом, после того как полтора часа ребёнок мучился и умер, взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три круга провели. А круг площади — километр[9][10].
Повторно этот же сюжет показали на «Первом канале» на следующий день, 13 июля 2014 года, в еженедельной информационной программе Ирады Зейналовой[1].
Как выяснили журналисты «Новой газеты» и интернет-ресурса Slon.ru, незадолго до этого аналогичные сообщения уже появлялись в социальных сетях:
9 июля активный сторонник «Русской весны» Александр Дугин опубликовал в «Фейсбуке» текст о распятии в Славянске шестилетнего[11] мальчика и расстреле всех мужчин Славянска младше 35 лет[9][10][12].
11 июля аналогичный рассказ был размещён в сообществе «ВКонтакте» «Сводки от Стрелкова»[9].