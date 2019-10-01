Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в Госдуме из-за мыслей

Шведскую школьницу Грету Тунберг пригласили в Россию для выступления в Госдуме перед депутатами, но не все они готовы выслушать активистку, которая получила большую популярность во всем мире после эмоциональной речи в ООН, сообщает телеканал "360".

Так, первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал, что не стал бы слушать речь девочки.

"Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование", – пояснил Валуев свою позицию.

По его словам, Тунберг высказывает не свои мысли.

А вот председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что мысли Тунберг необходимо услышать.

"Мы точно также обеспокоены изменением климата и будущим нашей планеты, поэтому законодатели делают шаги на своем уровне, а общественные активисты – на своем. Нужно прислушиваться ко всем", – сказал Бурматов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов отправил запрос послу Швеции в России Малене Мард с просьбой оказать помощь с доставкой приглашения Грете Тунберг выступить в нижней палате парламента России.

Amic.ru ранее рассказал, почему Грету Тунберг называют самым влиятельным подростком, а также выяснил, кто она такая и почему о ней говорит весь мир.