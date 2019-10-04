Доходы среднего класса в России падают пятый год

Высшая школа экономики России составила доклад о доходах среднего класса в России. Из его текста следует, что благосостояние класса падает пятый год. Так, с 2014 года реальные доходы непрерывно снижаются у 50,6% его представителей, сообщает РБК.

Более того, доля, приходящаяся на эту группу населения, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018 году, подсчитали специалисты Росстата.

Сейчас в средний класс входят приблизительно 38% россиян. При этом ядро его составляют только 7% населения (10,3 млн человек). Остальные близки к переходу в соседние социальные группы, так как не отвечают тем или иным критериям.

Среди них такие как денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений и обладание властным ресурсом (подчиненные на работе).

Напомним, реальные денежные доходы россиян в 2019 году снова упали. С января по июнь 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года граждане РФ с учетом инфляции заработали на 0,4% меньше. Прогнозируется, что с июля по декабрь этот показатель начнет свой рост.

Реально располагаемая сумма снизилась еще сильнее – на 1,3%. Ведомство прогнозирует, что во втором полугодии снижение замедлится до 0,2%.

По этому показателю население России уже шестой год подряд становится беднее. Так, в 2018-м снижение реальных доходов составило 0,2%, в 2017-м – 1,7%, в 2016-м – 5,8%, в 2015-м – 3,2%, а в 2014-м – 0,7%.