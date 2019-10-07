Миска каши на столе: власти прокомментировали обед в школьной столовой на Алтае

Глава Быстроистокского района Алтайского края Дмитрий Попов рассказал amic.ru об организации работы столовой в школе, которая находится в селе Быстрый Исток.
Ранее в паблике "Черный список Барнаул" были опубликованы фотографии каши в металлических мисках, которые выдаются детям в школьной столовой. Жители села рассказали, что в этом году подняли цену на питание в два раза, но меню при этом не изменилось, как не изменилась и посуда. Фото вызвали бурное обсуждение с Сети.
"Кухня в школе соответствует всем требованиям СанПиН. Полностью укомплектована исправным кухонным оборудованием, мебелью и кухонной посудой, которая постепенно заменяется и до конца года будет заменена полностью. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Для снабжения продуктами заключены договоры с семью оптовыми организациями и производителем хлебобулочных изделий. Заключены договоры с "Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" на проведение мероприятий в рамках производственного контроля, на дератизацию и дезинфекции", – рассказал Попов.
По его словам, в школе есть меню для детей 7-11 лет и 12-17 лет, которые согласованы с Роспотребнадзором.
"Учитывая материальное положение большинства семей, два последних года стоимость питания составляла 450 рублей, а в предыдущие два года – 400 рублей. Для улучшения качества питания в 2019-2020 годах принято решение о повышении стоимости до 800 рублей с 1 октября. Это позволит разнообразить и улучшить питание школьников. С родителями проводится разъяснительная работа. Разработано новое 10-дневное меню", – уточнил Попов.
При этом, как он отметил, все продукты закупаются свежие и со всеми необходимыми сертификатами. Попов уточнил, что пробы готовых блюд, взятые в рамках производственного контроля и Роспотребнадзором в ходе проверок, соответствуют всем нормам.
"Вопрос на постоянном контроле администрации", – заявил глава Быстроистокского района.
Комментарии
кушайте на здоровье... с булочкой
Зэков на халяву намного лучше кормят...
я понимаю, что это не решит проблемы, но вот лично у мня есть тарелки, штук 20, они, как говорится, вышли из моды, ещё такие, с рисунком и золотой полоской по краю и у многих есть лишняя ненужная посуда.. может, заберёте???? и дети будут есть не из мисок.
Мы раньше в школе и пионерском лагере только из такой и питались и ничего страшного не получилось. Еда это да, сравнения с тем чем раньше кормили конечно нет
7.10.2019 16:53
Зануда
Вы как-то странно думаете. Вы думаете, не на что купить тарелки? О ваших же детях думают, чтоб ваши детишечки не поразбивали тарелочки и не перерезали себе рученьки-ноженьки. Вы же первые побежите заявы катать, что вашу кровиночку покалечили!
16:53
Зануда
и дети будут есть не из мисок.
Что плохого в мисках? Миски практичны и долговечны. Или вам лагерное прошлое покоя не даёт?
Все лучшее детям! А вот ежели сравнить с кремлевской или госдумовской кормежкой - та братва тоже приучатся есть из люминевой посуды люминевой же ложкой...и кусочком колбасы...
Миски стальные и алюм ложки это практично. Учился в 70-е прошлого века. Ни родители, ни учителя, такой фигнёй как сейчас не страдали.
стесняюсь спросить-а у вас дома тоже миски алюминиевые???? как привить детям чувство прекрасного, если едят они из такой посуды??? ну , разобьют пару тарелок-они как порежутся (дети), тарелка вниз летит, а не вверх?
7.10.2019 17:18
Зануда
Есть и аллюминевые и из нержавейки. Дети любят такие, необычные..
7.10.2019 16:53
Зануда
Дети в школьной столовой раздолбают ваши тарелки за пару дней. Правильно что миски сделали, долговечная тара.
7.10.2019 17:18
Зануда
Вот дома и прививайте. Хотя сомневаюсь что ваши тарелки с позорными розочками способны привить что-то прекрасное.
- гость -
7.10.2019 17:18
Зануда
Вот дома и прививайте. Хотя сомневаюсь что ваши тарелки с позорными розочками способны привить что-то прекрасное.
я диву даюсь вашей безапелляционности )), кто вам сказал, что у меня позорные розочки??? рисунок-это не розочки )))
никто не разобьёт тарелки за пару дней, зайдите в любую городскую школу-нормальные тарелки, иногда бьются , не без этого....просто когда посуда красивая, тогда и еда вкуснее )))
хм, для безапелляционного- готовить я умею )))
7.10.2019 17:53
Зануда
*фэйспалм*
Вы о чем? Какое чувство прекрасного в деревенской школьной столовой??? Перестаньте смешить народ своими перлами. Вы давно в деревне-то были?