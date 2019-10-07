В Барнауле повторно запустили первый пешеходный фонтан. Но теперь с подсветкой

В понедельник вечером, 7 октября, в Барнауле состоялся второй пробный запуск пешеходного фонтана, который находится в обновленном сквере на улице Панфиловцев.
На запуск пришли посмотреть около 150 человек. Фонтан очень впечатлил детей. Они, несмотря на опасность промочить одежду, с удовольствием играли и наблюдали за яркими струями воды, которые поднимаются на четыре уровня высоты. Освещение имеет три цветовых режима: зеленый, синий и красный.
Первый запуск фонтана прошел в Барнауле 5 октября. Большая часть горожан осталась недовольна "диковинкой". Смущало их то, что фонтан запустили осенью. Некоторые взялись сравнивать его с объектами из других городов России и даже из разных стран. Большая часть людей в социальных сетях высказались неодобрительно, но после повторного запуска их мнение резко изменилось. Барнаульцы были удивлены красотой фонтана и его масштабами. Особенно красив он, по мнению жителей города, ночью.
Напомним, новый фонтан построили на месте старого, которому уже более 20 лет. На выполнение всех работ в сквере было выделено 22,5 млн рублей. Изначально запуск планировался в сентябре, но из-за того что для оформления ждали гранит из Москвы, мероприятие перенесли на начало октября.
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