Пешеходный фонтан могли бы запустить уже на этой неделе, но нужен гранит из Москвы

Раньше в сквере был фонтан, построенный более 20 лет назад / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Строительство первого пешеходного фонтана в Барнауле и благоустройство сквера, расположенного на улице Панфиловцев, проверили члены специальной комиссии из представителей власти города, депутатов, подрядчиков и общественности, сообщается на официальном сайте города.

"Сейчас ведется работа по установке в фонтане форсунок, насосного оборудования, бетонных плит. Завершено устройство оборудования и вентиляции в технологических помещениях, почти выполнено устройство подстилающих слоев под тротуарную плитку, на 20% смонтированы поребрик, бордюрный камень, тротуарная плитка. Выполняется мощение тротуарной плиткой, ведется работа по устройству линии освещения. В целом благоустройство сквера выполнено на 25%, фонтан готов на 90%", – отметил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По словам руководителя компании "Водный мир" Андрея Филиппова, который занимается реконструкцией фонтана, пробный запуск могли бы произвести уже на этой неделе, если бы была проведена укладка гранита.

"Устройство покрытия будет исполнено в двух цветовых решениях. Материал очень красивый и найти такой было не просто, сейчас ждем поставку из Москвы. Планируем оперативно приступить к укладке в понедельник. Как закончим, можно будет осуществить пробный запуск", – заверил Филиппов.

В ходе совещания была обозначена дата окончания работ в сквере – 5 октября.

Напомним, на выполнение всех работ в сквере из бюджетов разных уровней выделено 22,5 млн рублей. Раньше там был фонтан, построенный более 20 лет назад, который длительное время был в нерабочем состоянии. Его отремонтировали пять лет назад, но этого было недостаточно. Было принято решение о реконструкции.

В сквере демонтируют старое асфальтобетонное и выполнят устройство нового плиточного покрытия, заменят бортовые камни, обустроят парковки, посадят 23 дерева (ель и тополь пирамидальный), установят игровые и спортивные комплексы. Также в сквере реконструируют фонтан, по проекту он будет пешеходным. Будет отсутствовать фонтанная чаша, благодаря чему создастся впечатление, что водные струи бьют из-под земли. Фонтаны такого типа являются безопасными и антивандальными, так как доступ к их оборудованию имеют только обслуживающие его специалисты. Водную картину нового фонтана сформируют 26 струй, в пыльной городской среде подобное решение будет способствовать очищению воздуха и насыщению его кислородом. Необычный фонтан со статодинамической подсветкой, как предполагается, станет центром притяжения барнаульцев и гостей столицы, местом отдыха и развлечения детей. Площадка фонтана будет сделана из противоскользящего гранита, а отвод воды осуществляться с поверхности через "шахматы" из оцинкованного профнастила, имеющего дренирующие свойства. Благодаря такому решению вода будет уходить обратно в невидимую чашу, фильтроваться и уже в чистом виде вновь выходить на поверхность.