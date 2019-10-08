Заворотнюк выписали из больницы и положили в другую

Актрису Анастасию Заворотнюк по инициативе родственников выписали из московской клиники, в которой она проходила лечение, сообщает Mash.
Звезду сериала "Моя прекрасная няня" положили в другую больницу. Ее состояние до сих пор оценивается как тяжелое.
Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк из-за рака мозга впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней она пришла в сознание.
По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.
Многие представители шоу-бизнеса решили поддержать артистку. Правда, не у всех это получилось удачно. Так, Анастасия Волочкова в своем Instagram призвала молиться о душе Заворотнюк и вызвала волну возмущения. Под записью ей разъяснили, что о душе молятся только когда человек умирает.
Недавно в интернете появились слухи о том, что Заворотнюк умерла, но их опроверг на условиях анонимности друг актрисы.
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