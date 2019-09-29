Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк и вызвала волну возмущения

Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видео с актрисой Анастасией Заворотнюк, подписав его словами, которые вызвали массовое возмущение, сообщает РИА "Новости".

"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе…", — изначально говорилось в сообщении Волочковой.

Эти слова вызвали возмущение. В комментариях ей разъяснили, что о душе молятся, когда человек умирает, а за здравие необходимо молиться во время болезни.

Спустя несколько часов Волочкова изменила формулировку и закрыла комментарии. "Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении", — написала она.

Ранее появились сообщения, что Анастасия Заворотнюк составила завещание. Якобы родственники принесли в ее палату пакет документов, а позднее приходил нотариус.

13 сентября в СМИ рассказали о том, что у Заворотнюк начался отек мозга. Ранее неоднократно сообщалось об ухудшении состояния здоровья актрисы. Утверждается, что у нее опухоль мозга.