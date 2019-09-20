"Есть шанс": онколог объяснил выход из комы Заворотнюк

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик прокомментировал "Вечерней Москве" сообщения СМИ о том, что страдающая последней стадией рака мозга Анастасия Заворотнюк вышла из комы.

Он уверен, что гипотетический пациент со злокачественной опухолью центральной нервной системы при подобных обстоятельствах может выжить. Возвращение в сознание – это добрый знак, уверен онколог.

"После того как отек спадает в силу естественных процессов или медикаментозной терапии, человек приходит в себя, – заявил Братик. – В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов".

Врач выразил уверенность, что сотрудники медучреждения в состоянии повлиять на опухоль и создать условия, для того чтобы больной продолжал жить.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.

При этом концертный директор Анастасии анонсировал ее выступление на одном из федеральных каналов. В рамках выступления, по его словам, она расскажет о своем здоровье. Когда оно состоится, директор не уточнял.