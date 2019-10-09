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Роддом в Бийске законсервируют до времен, когда в наукограде вновь начнут рожать

, ИА "Амител"
Персонал роддома перераспределят по другим медицинским учреждениям города

В Бийске решилась судьба местного роддома, который планируют законсервировать, а всех сотрудников перераспределить по другим медучреждениям, пишет "Бийский рабочий".

В последние два месяца информация о закрытии БОЗовского родильного дома № 2 появлялась в СМИ слишком часто, чтобы власти могли продолжать оставлять этот вопрос в подвешенном состоянии. Роддом фактически не работал: ежедневно дежурила лишь одна из четырех смен, причем сотрудники приходили на работу, но принимать рожениц им не разрешали. Рожать оставляли только тех, кто уже не мог ехать дальше.

И вот накануне с персоналом состоялся серьезный разговор, на котором присутствовали главные врачи бийских медучреждений. Выяснилось, что содержать роддом нецелесообразно, поскольку, к примеру, в 2015 году в городе родились более пяти тысяч малышей, а в прошлом году – вдвое меньше.

В 2019 году будет примерно 2,7 тыс. рожениц. При этом один только роддом ЦГБ – конкурент БОЗовского – рассчитан на 3,5 тыс. пациенток. В такой ситуации содержать два родильных дома нецелесообразно, объясняют врачи, поскольку это создаст большие финансовые сложности.

Предпочтение роддому ЦГБ отдали, так как здание БОЗовского якобы изолировано и не имеет специалистов по многим профилям.

По итогам встречи было принято решение – законсервировать медицинское учреждение. Однако закроют его не полностью: на первых двух этажах разместится женская консультация, а третий и четвертый сохранят в стерильном виде на тот случай, если в ЦГБ произойдет вспышка инфекции или понадобится ремонт, или неожиданно увеличится количество рожениц.

Персонал роддома переведут в другие медицинские учреждения, где катастрофически не хватает кадров. Для специалистов уже готовятся рабочие места.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.10.2019 12:50
- гость -

Закрывай везде роддомы. Скоро будут бабки на дому принимать, а что цивилизация, капитализм- не выгодно.

9.10.2019 13:22
- гость -

Ну вот и наглядный прирост населения, это им не автобусы с узбекистана считать...

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