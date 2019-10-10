Адвокат вдовы Седова прокомментировал приговор убийцам

Адвокат вдовы Михаила Седова, погибшего от рук преступников 2 октября 2018 года, прокомментировал amic.ru приговор обвиняемым в убийстве барнаульцам.
Согласно вердикту Алтайского краевого суда, Михаил Поспелов проведет 18 лет в колонии строгого режима, а Евгений Кочергин – 16 лет. Они признаны виновными в убийстве, сопряженном с разбоем.
"С одной стороны, мы рады тому, что справедливость все-таки восторжествовала и виновные наказаны. С другой стороны, хотелось бы, чтобы назначенное наказание было как можно строже, – рассказал Дмитрий Липатников. – Соответствует ли назначенное наказание нашему желанию? Трудный вопрос. Наверное, все-таки больше соответствует, если учесть опыт подобных дел. Хотя никакое назначенное наказание не вернет жизнь убитому".
По обвинению в убийстве ради наживы судили двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в день гибели жителя Барнаула они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие машины, планируя угон.
В поле их зрения попал автомобиль Subaru, принадлежащий Седову. Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское.
Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.
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