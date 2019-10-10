Убийцам барнаульца Михаила Седова вынесли приговор - почти по 20 лет каждому

Поспелов (фото 1) и Кочергин (фото 2) / Фото: Barnaul.holme.ru
Алтайский краевой суд в четверг, 10 октября, вынес вердикт по делу о жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает региональный СК.
Обвиняемыми по громкому делу стали два молодых парня — Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. Окончательный приговор вынесен 10 октября: Поспелов проведет 18 лет в колонии строгого режима, а Кочергин — 16 лет.
Судебные заседания по делу об убийстве Михаила Седова начались 20 июня 2019 года. В середине июля процесс объявили закрытым, запретив представителям СМИ освещать судебные заседания. Об этом попросили не только представители обвинения, но и супруга погибшего. Поэтому многие подробности заседаний остались неизвестны.
20 августа присяжные заседатели признали мужчин виновными. Причем, обвиняемые сами попросили о том, чтобы их судили присяжные.
В ходе следствия обвиняемые своей вины не признали, однако были собраны достаточные доказательства, подкрепленные судебными экспертизами, осмотрами автомобиля Поспелова, в котором была обнаружена кровь Седова. Также были исследованы видеозаписи с камер дорожного наблюдения.
"Сторона защиты и родственники обвиняемых неоднократно воздействовали на общественное мнение, утверждая, что Поспелов и Кочергин не могли совершить данные преступления, публикуя ложную информацию об их алиби", — рассказали в региональном СК.
Ранее мать Поспелова рассказала, что из сына выбивали признание, когда он находился в СИЗО, а также угрожали сексуальным насилием.
"Его посадили в камеру, где не было воды, не работал туалет, на стенах была плесень и обсыпалась штукатурка. После моей жалобы камеру сменили. Сын жестами показывал мне, что его бьют. Когда его увозили из суда во время очередного заседания на медобследование, то выяснилось, что у него на теле есть синяки", — рассказала мать Михаила.
После этого в СМИ была опубликована и история Кочергина. Его адвокат пересказал со слов подзащитного все то, что происходило в день убийства Седова, а также детали самого преступления.
По словам Кочергина, Поспелов состоял в группе людей, которые избивали людей. Седов привлек внимание Поспелова потому что тому понадобились автомобильные колеса. Это, как рассказал адвокат, подтвердила и бывшая супруга Поспелова, которая якобы знала, что ее муж замышляет кражу.
Кочергин рассказал, что Поспелов заставил его участвовать в убийстве Седова. Они приехали в гаражный кооператив на ул. Малахова, 107. Там Поспелов подошел к Седову и нанес удар, тот упал. Затем парни запихали Седова в багажник его же авто. Поспелов сел за руль своего автомобиля Toyota Corolla, а Кочергину указал следовать за ним на Subaru Tribeca, принадлежавшей Седову.
Далее, согласно истории Кочергина, когда они приехали к озеру в лесу, то Седов был в сознании. Вдвоем они утащили его вниз по склону, после чего Поспелов якобы сказал, что дальше сам разберется с Седовым. После они уехали в сторону улицы Ковыльной, где бросили Subaru. Затем вернулись домой к Поспелову, где Кочергин остался ночевать.
Вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.
Комментарии
Значит оказались виновные. Такой срок случайным уже не припаяют.Пришли к успеху животные. Тут и срам родителям и девушкам их. А мы с налогов будем оплачивать их пребывания там, как гуманное общество, и надеяться что выйдут оттуда раскаявшиеся люди. Ну как Родион Раскольников, но это не точно. Народ стервенеет, вот даже сейчас ловлю себя на мысли что уж лучше бы они завалили действительно недостойного человека, например депутата, сидеть же все равно а так бы и общество чище....А так угрохали нормального человека, вот жаль.
10.10.2019 12:24
- гость -
Какой Вас депутат не устраивает ?
10.10.2019 12:28
- гость -
Заказы принимаете или списочек несогласных собираете?
Большой список депутатов получится.