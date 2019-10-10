Убийцам барнаульца Михаила Седова вынесли приговор - почти по 20 лет каждому

Поспелов (фото 1) и Кочергин (фото 2) / Фото: Barnaul.holme.ru

Алтайский краевой суд в четверг, 10 октября, вынес вердикт по делу о жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает региональный СК.

Обвиняемыми по громкому делу стали два молодых парня — Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. Окончательный приговор вынесен 10 октября: Поспелов проведет 18 лет в колонии строгого режима, а Кочергин — 16 лет.

Судебные заседания по делу об убийстве Михаила Седова начались 20 июня 2019 года. В середине июля процесс объявили закрытым, запретив представителям СМИ освещать судебные заседания. Об этом попросили не только представители обвинения, но и супруга погибшего. Поэтому многие подробности заседаний остались неизвестны.

20 августа присяжные заседатели признали мужчин виновными. Причем, обвиняемые сами попросили о том, чтобы их судили присяжные.

В ходе следствия обвиняемые своей вины не признали, однако были собраны достаточные доказательства, подкрепленные судебными экспертизами, осмотрами автомобиля Поспелова, в котором была обнаружена кровь Седова. Также были исследованы видеозаписи с камер дорожного наблюдения.

"Сторона защиты и родственники обвиняемых неоднократно воздействовали на общественное мнение, утверждая, что Поспелов и Кочергин не могли совершить данные преступления, публикуя ложную информацию об их алиби", — рассказали в региональном СК.

Ранее мать Поспелова рассказала, что из сына выбивали признание, когда он находился в СИЗО, а также угрожали сексуальным насилием.

"Его посадили в камеру, где не было воды, не работал туалет, на стенах была плесень и обсыпалась штукатурка. После моей жалобы камеру сменили. Сын жестами показывал мне, что его бьют. Когда его увозили из суда во время очередного заседания на медобследование, то выяснилось, что у него на теле есть синяки", — рассказала мать Михаила.

После этого в СМИ была опубликована и история Кочергина. Его адвокат пересказал со слов подзащитного все то, что происходило в день убийства Седова, а также детали самого преступления.

По словам Кочергина, Поспелов состоял в группе людей, которые избивали людей. Седов привлек внимание Поспелова потому что тому понадобились автомобильные колеса. Это, как рассказал адвокат, подтвердила и бывшая супруга Поспелова, которая якобы знала, что ее муж замышляет кражу.

Кочергин рассказал, что Поспелов заставил его участвовать в убийстве Седова. Они приехали в гаражный кооператив на ул. Малахова, 107. Там Поспелов подошел к Седову и нанес удар, тот упал. Затем парни запихали Седова в багажник его же авто. Поспелов сел за руль своего автомобиля Toyota Corolla, а Кочергину указал следовать за ним на Subaru Tribeca, принадлежавшей Седову.

Далее, согласно истории Кочергина, когда они приехали к озеру в лесу, то Седов был в сознании. Вдвоем они утащили его вниз по склону, после чего Поспелов якобы сказал, что дальше сам разберется с Седовым. После они уехали в сторону улицы Ковыльной, где бросили Subaru. Затем вернулись домой к Поспелову, где Кочергин остался ночевать.

Вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.