Рейс из Барнаула задержали на 12 часов после сообщений о треснувшем стекле самолета

Пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот", который 10 октября задержали на 12 часов, отправят в Москву резервным бортом, сообщили amic.ru в пресс-службе барнаульского аэропорта.
Вылет воздушного судна Boeing 737-800 из Барнаула, запланированный на 07:05, отменили по техническим причинам. Взлет перенесли на 19:29. На рейс зарегистрировано свыше 120 пассажиров.
Незадолго до отмены рейса в социальных сетях появилось фото треснувшего стекла в кабине пилота.
Так, в телеграм-канале Aviaincidents утверждают, что на кадре запечатлен лайнер Boeing авиакомпании "Аэрофлот", который приземлился в Барнауле.
Представитель аэропорта не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
Это уже вторая длительная задержка из-за технической неисправности. Так, 4 октября рейс "Аэрофлота" в Москву вылетел на 11 часов позже.
Комментарии
Это уже вторая длительная задержка из-за технической неисправности
Зад Аэрофлоту наступает?