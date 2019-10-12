Депутат Госдумы от Алтая предложил снести гаражи после убийства девочки в Саратове

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов написал в своем Instagram, что готов поработать над законопроектом, согласно которому рядом со школами должны будут исчезнуть бесхозные и подозрительные постройки, где потенциально могут обитать убийцы детей.
"После жестокого убийства школьницы в Саратове в обществе вновь развернулись дискуссии о возвращении смертной казни насильникам и педофилам. Около 80% россиян поддержали инициативу. В такие моменты первая реакция: "порвать на мелкие кусочки таких подонков". И реакция общества мне понятна. И даже близка. Я в целом сторонник самых жестких мер ответственности к насильникам детей", — написал Бессарабов.
Однако, как подчеркнул депутат, необходимо посмотреть и на то, что способствует таким преступлениям, и как предотвратить новые.
"Ведь эта трагедия произошла в заброшенном гараже, где насильник соорудил свое логово и ловушку. А сколько таких во круг всех школ по всей стране?! Множество бесхозных, заброшенных построек, гаражей, погребов вокруг учебных заведений — это угроза повторения подобных трагедий", — уверен Бессарабов.
Он полагает, что органы местной власти совместно с правоохранительными органами должны выявить все эти помещения.
"И планомерно снести незаконные постройки. И если потребуются законодательные решения, чтобы ускорить эту работу, — в числе первых готов делать это", — написал Бессарабов.
Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге до школы. Тело было найдено вечером 10 октября в одном из боксов гаражно-строительного кооператива. Был задержан мужчина 1984 года рождения, который, как сообщается в СМИ, был судим за изнасилование, педофилию и кражи.
Вечером 10 октября сотни разгневанных жителей Саратов пытались отбить у сотрудников полиции подозреваемого, чтобы совершить самосуд.
После стало известно, что обвиняемого тайно вывезли из Саратова в изолятор города Энгельса, чтобы жители не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Также его поместили в отдельной камере, чтобы не тронули другие заключенные.
В субботу, 12 октября, обвиняемого привезли в Саратовский областной суд, где его арестовали на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.
Комментарии
что Бессарабову гаражи то сделали? Он больной ? ребенка не гараж убил
Снос гаражей не решит ничего, детям нужно объяснять, чтобы они там не лазали, а если все-таки пошли туда, то только в компании!