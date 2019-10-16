Горячее питание в начальных классах может стать обязательным и бесплатным

Ученики начальных классов вскоре смогут получать в школах бесплатный ежедневный горячий обед, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации".
Законопроект вводит новое понятие – "здоровое питание". Это "ежедневный сбалансированный рацион, который должен качественно и количественно соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний".
Кроме того, появятся критерии качественной и безопасной пищи для учеников младших классов, которую они должны получать минимум один раз в день.
Подготовленные сенаторами и депутатами поправки рассмотрят в Госдуме в среду, 16 октября.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нововведения, сказал, что здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Он отметил, что поправки уже поддержаны президентом и правительством России.
Ранее в Алтайском крае произошел скандал после публикации в соцсетях фотографий каши в металлических мисках, которые выдаются детям в сельской школьной столовой. Местные жители рассказали, что в этом году подняли цену на питание в два раза, но меню при этом не изменилось, как не изменилась и посуда. Позднее глава района Дмитрий Попов заявил, что блюда, подающиеся школьникам, соответствуют всем нормам СанПиН. В ответ на это депутат Госдумы Валерий Елыкомов сказал, что качество питания нельзя оценивать исключительно соблюдением норм.
Комментарии
Каждый работающий человек в РФ платит более 43% с заработанных денег. Этот уровень налогов сопоставим с налогами которые платят работяги в Финляндии, но взамен они получают качественное медицинское обслуживание, образование и питание в школах. Для них это не бесплатно, они уже это оплатили через налоги. Почему в РФ уровень налогов на заработки сопоставим с уровнем налогов в одном из самых социальных государств в Европе, при этом получаемое "бесплатное и качественное" медицинское обслуживание, образование и питание в школах, необходимо оплачивать дополнительно?
В этой стране бесплатного уже ничего не будет.....
Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе...
если где то делают что то бесплатно - значит где то в другом месте что то подорожает в 2 раза
16.10.2019 11:05
Леня
Бесплатного нигде и ничего нет. Всё оплачивается в том или ином виде. Эту сказку про "бесплатно" придумали леваки-популисты. Государство не имеет собственных денег. Всё, что у него есть, оно получает с налогов и эксплуатации природных ресурсов которые тоже ему не принадлежат. Всю "бесплатную" медицину и образование вы уже оплатили через налоговую систему и это не значит что оно бесплатное только потому что вы напрямую из кармана наличными не рассчитались. Вопрос в другом, почему за всё надо платить дважды а то и трижды?
1 Бесплатная медицина, образование и т д обеспечивались в СССР не налогами, а прежде всего прибылью государственных предприятий!
2Детей хотят насильно заставить жрать невкусное говно???