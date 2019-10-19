Пластмассовый мир (не) победит: реально ли отказаться от пластиковых пакетов?

В России планируют запретить производство одноразовых пластиковых пакетов. Роспотребнадзор готовит законопроект, по которому производство пакетов будет постепенно сокращаться, а потом и вовсе прекратится. Но дата, когда именно российским магазинам придется отказаться от пластиковых мешков, пока неизвестна. Корреспондент amic.ru Саша Соколов выяснил у экспертов в области экологии и химии, почему пластиковые пакеты это плохо, чем их можно заменить, почему биоразлагаемые пакеты (внезапно) не разлагаются и как принять участие в спасении планеты.

Пакетов в магазинах больше не будет?

Привычных "одноразовых", возможно, не будет. Этого хочет Роспотребнадзор, идею полностью поддержали в Минприроды, а экологические активисты уже не первый год призывают супермаркеты отказаться от использования пластиковых мешков. Поправки в закон об отходах производства уже готовы.

Отказываться от пластиковых пакетов в России предлагают постепенно: сначала поэтапно сокращать производство, а потом и вовсе его закрыть. Такие действия помогут избежать резкого сокращения рабочих мест, а у ретейлеров и потребителей будет время, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Когда именно собираются ввести новые правила, пока не сообщается. Закон ведь еще только готовится.

Почему Роспотребнадзору разонравились пластиковые пакеты?

Потому что, несмотря на свое удобство, они вредны для нашей планеты. Основная проблема пакетов в том, что они очень долго разлагаются, напомнила amic.ru кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии АлтГУ Ирина Микушина.

"Пластиковые пакеты одноразового использования прежде всего представлены полиэтиленом и полипропиленом. Они, конечно, вредны. Есть сведения, что они могут разлагаться сотни лет. Точных данных нет, потому что пластиковые пакеты появились не так давно, и в реальности еще никто в мире не дожил до того, чтобы проследить процесс до полного разложения", – объяснила Микушина.

Проблема пакетов заключается не только в материале, из которого они сделаны, но и в том, что их слишком много, отметила координатор проекта "Мусора. Больше. Нет" в Барнауле Екатерина Тертишникова.

"На самом деле проблема пластиковых пакетов даже не в том, что они долго разлагаются, а в их одноразовости. Да, с экологической точки зрения пакеты вредны. Есть данные, что микропластик попадает в воду, что очень вредит экосистеме. Но самая серьезная беда в том, что этих одноразовых пакетов производится очень много. Гораздо больше, чем на самом деле нужно. Причем проблема не только в пакетах. То же самое с одноразовой посудой, бутылками", – рассказала эколог.

А как же биоразлагаемые пакеты?

Увы, есть подозрения, что биоразлагаемые пакеты не разлагаются (мы сами в шоке). Но так утверждают ученые.

"Биоразлагаемые пакеты – тоже так себе история. Это те же самые пластиковые пакеты, но с определенными добавками. Из-за них мешки не разлагаются быстрее. Они просто распадаются на фрагменты. Из-за этого мы получаем только больше микропластика в нашей среде. К тому же, простые пакеты хотя бы можно повторно переработать, а вот биоразлагаемые – уже нет. Так что я бы сказала, что это далеко не решение проблемы", – отметила Тертишникова.

Впрочем, сейчас в мире все-таки появились действительно биоразлагаемые пакеты. Для их производства используется крахмал. Но они стоят гораздо дороже, и в торговых сетях Алтайского края (если верить экологическим активистам) их не найти.

Чем пластиковые пакеты хотят заменить?

Однозначно сказать трудно. Среди вариантов рассматривают бумажные пакеты, биоразлагаемые (по-настоящему) мешки и многоразовые экосумки, можно еще стилизовать советские авоськи. Кроме того, на рынке могут появиться и совершенно новые материалы.

По словам химика Ирины Микушиной, наука не стоит на месте, и уже существует пластик, который прекрасно разлагается.

"Почему все используют полиэтилен и полипропилен? Их получают из попутных продуктов нефтепереработки. Это легко, быстро, и дешево. А если говорить о биоразлагаемых полимерах, то это уже более дорогие технологии. Их используют для более локальных вещей. А чтобы внедрить эти разработки и запустить в массовое производство, понадобится много времени и денег", – подчеркнула Микушина.

По ее мнению, бумажные пакеты не настолько безвредны, как все привыкли думать: их часто пропитывают или ламинируют различными соединениями, чтобы они могли выдержать нагрузку и влагу. От этого бумажные пакеты становятся не такими уж и безобидными.

По мнению Тертишниковой, единственный правильный вариант – использовать многоразовые сумки. Экологический активист подчеркнула, что нет ничего полезного в том, чтобы заменить одну одноразовую вещь другой одноразовой вещью.

"Я думаю, главная проблема – в привычке. Вот я уже давно хожу в магазин со своей сумкой, и нет никаких проблем. Сейчас экосумки продаются во многих сетях, и это здорово. Но было бы лучше, если их приобретение как-то стимулировалось. А у нас получается, что поощряется как раз приобретение одноразовых пакетов – они дешевле и есть везде. Нужно больше говорить о проблеме, поощрять экологический выбор потребителя, и тогда люди привыкнут", – отметила Тертишникова.

Как я могу спасти планету? Куда мне деть свой пакет с пакетами?

Его следует сдать на вторичную переработку. Это направление в России немного отстает по сравнению с другими странами, но начинает активно развиваться.

Чтобы пластик (а это не только пакеты, но и, например, бутылки), не оказался на мусорном полигоне, где будет разлагаться сотни лет, нужно сдать его на переработку. Для бутылок по всему городу установлены специальные сетчатые контейнеры. Их количество в Барнауле постоянно увеличивается. И вполне вероятно, что такой контейнер есть уже и в вашем микрорайоне.

Пакеты, а также другой мусор, можно сдать в пункты приема "Мусора. Больше. Нет". Можно найти переработчиков самому в интернете, отметила Екатерина Тертишникова. Например, это компании "Экокапитал" и "Анемона". Там с радостью примут ваш пластиковый мусор.



И что с ними будет дальше?

А дальше все ваши пакеты отправятся на переработку и превратятся в трубы, синтепон и множество других полезных вещей, и не будут веками засорять нашу планету.

Кстати, по словам экологов, в России из бутылок делают только вторичное сырье. Например, полимерную крошку, щетки, метлы или нити. И вторичный продукт переработать уже невозможно. Но отдать бутылку хотя бы на один цикл переработки все равно лучше, чем просто выбросить ее.

А вот в других странах (и в некоторых московских компаниях) работают по технологии bottle-to- bottle, которая позволяет из пластиковых бутылок снова делать пластиковые бутылки. Так что прогресс не стоит на месте, будем надеяться, что когда-нибудь эти технологии дойдут и до нас. Поэтому есть смысл заранее приучить себя к сортировке мусора.