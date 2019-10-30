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В Барнауле прошло первое заседание по делу бийчанки, убившей 11-месячную дочь

, ИА "Амител"
Женщина плакала в суде и говорила, что не хотела убивать свою дочь
Она раскаялась, расплакалась и рассказала свою историю / Фото: кадр из видео

Она раскаялась, расплакалась и рассказала свою историю / Фото: кадр из видео

Начался судебный процесс по делу жительницы Бийска, которая в июле 2019 года убила свою дочь, пишет "Алтайская правда".

Первое заседание прошло в Алтайском краевом суде в среду, 30 октября. 26-летняя девушка рассказала, что не хотела смерти ребенку, просто так получилось. Как рассказала прокурор отдела гособвинителей прокуратуры края Юлия Шиповалова, обвиняемая плакала в суде и говорила, что на самом деле не хотела убивать.

Следующее судебное заседание назначено на 8 ноября.

Напомним, женщина избавилась от своего ребенка ночью 28 июля 2019 года. Она пьяная вернулась домой из гостей, а девочка плакала и не могла успокоиться. Тогда мать ударила ее по голове, а затем об стену. Утром, увидев мертвую дочь, она завернула ее в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов. По данным экспертизы, девочка скончалась от кровоизлияния из-за черепно-мозговой травмы.

На поиски матери ребенка были направлены все силы оперативных сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции и СК. Она скрывалась в доме своих знакомых в селе Алтайское.

Ранее СК сообщил, что девушка призналась в том, что желала смерти ребенку. По ее словам, причиной такой ненависти стал тот факт, что малышка "отнимала много времени" и мешала вести праздный образ жизни.

Санкции статьи, по которой обвиняют женщину, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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