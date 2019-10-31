В Алтайском крае услуги ЖКХ подорожают в 2020 году максимум на 4,5%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Документ опубликован на сайте правительства.
Распоряжением утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам России на 2020 год.
В Алтайском крае услуги ЖКХ подорожают максимум на 4,5%. В Республике Алтай – на 4,4%. Среди сибирских регионов это фактически самые низкие показатели. Так, в Омской области их стоимость увеличится на 5%, в Новосибирской – 4,9%, Кемеровской – 4,9%, Иркутской – 4,8%, Томской – 4,7%, Красноярском крае – 4,6%, Республике Хакасии – 4,6%, Республике Тыве – 4,1%.
По России наибольший рост тарифов ожидается в Чечне (6,5%), минимальный – в Ненецком автономном округе (2,4%).
Повышение запланировано на второй квартал 2020 года, как это было и в 2019 году, когда с 1 июля произошел рост стоимости услуг в среднем на 2,4%.
Напомним, согласно официальным данным, инфляция в 2020 году ожидается на уровне 3%. В частности, накануне об этом говорил глава ПФР, когда рассказывал о росте пенсий. Ранее такой же прогноз давал Максим Орешкин, глава Минэкономразвития. Таким образом, рост тарифов ЖКХ будет выше инфляции.
Примечательно, что в сентябре в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить, что предельные индексы тарифов и размера платы за услуги ЖКХ для граждан не должны превышать уровня годовой инфляции. Впрочем, Медведев говорил об этом еще в 2015 году.
Индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Таким образом определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не могут.
Комментарии
Только почему-то в соседних регионах тарифы ЖКХ много ниже.
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