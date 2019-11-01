Охранника, пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, арестовали

В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, который допустил убийство шестилетнего мальчика, сообщает "Газета.ру".
Сотрудник ООО ОП "Святогоръ" осуществлял охрану детского сада. Он дистанционно, через домофон, пропустил в учреждение убийцу, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Охранник не выходил из своей комнаты, поскольку принял мужчину за отца одного из детей.
Зашедший в садик человек убил ребенка, потому что это ему приказали "голоса в голове". Он мечтал о вечной жизни и прочел "заклинание" которое должно было сработать, если убить ребенка. Мужчина был пьян и лечился у нарколога.
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