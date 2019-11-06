В "Комитете матерей" отреклись от председателя, обвинившей интернет в расстреле солдат

Флёра Салиховская и Сергей Шойгу / Фото: ksmrus.ru

Председатель Комитета солдатских матерей России Флёра Салиховская на пресс-конференции 5 ноября сказала, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев не из-за дедовщины и угрозы изнасилования, а из-за компьютерных игр и интернета, которые надо запретить. После этого, как пишет Baza, выяснилось, что в самом комитете слова Салиховской не просто не воспринимают, а даже подводят практически под маразм.

На мероприятии председатель комитета сказала следующие слова: "Обвинять офицеров в том, что они довели этого рядового бойца до расстрела своих сослуживцев, – это категорически неправильно". Фактически она поддержала Минобороны, ведь согласно данным ведомства причиной трагедии стал нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой.

Такая позиция Салиховской моментально стала скандальной. Ее заместитель Андрей Курочкин отметил, что остальные члены Комитета солдатских матерей начальницу не поддерживают. В организации считают, что Шамсутдинов скорее всего мстил именно за неуставные отношения в части, а игры и интернет тут ни при чем. Также подчеркнули, что Салиховская осуждает интернет и игры из-за своего преклонного возраста.

Более того, оказалось, что Салиховскую еще 2 ноября разжаловали из председателей на собрании "матерей". Правда, как пояснила юрист организации Александра Латынина, формально полномочия главы еще продолжают действовать, поскольку документы пока не ушли в Минюст.

Сама Салиховская сообщила, что продолжает работать председателем. По ее мнению, конференция комитета, где обсуждалась отставка, была проведена с нарушениями. А что касается слов об интернете и компьютерных играх, то, как она пояснила, это не ее слова, а психиатра, а она просто их поддержала.

Она также отметила, что на Рамиля влияли не только сослуживцы: "Компьютерные игры тоже влияют – учат стрелять. Это действует на психику, особенно когда человек тихоня, неустойчив".

Напомним, ранее были опубликованы выдержки из показаний Шамсутдинова. Он рассказал, что издеваться над ним начали сразу, он даже хотел бежать, но из закрытой части это невозможно. А в день трагедии, по его словам, его хотели "опустить".

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. Против солдата завели уголовное дело об убийстве и арестовали на два месяца. В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что виной тому стал караул, в который Рамиля отправили в нарушение приказа. Между тем отец срочника отрицает все слухи о нервном срыве сына и обвиняет следствие в желании скрыть дедовщину в части. Ранее комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, а повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла привести к трагедии.