Мария Бутина дала первое интервью после возвращения в Барнаул

Бутина рассказала студентам о пользе обществу / Фото: facebook.com/mvbutina

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, рассказала в своем Facebook о встрече со студентами родного университета.

"Выступила с первой лекцией о пережитом. Разумеется, в родной альма-матер, Алтайском государственном университете. Спасибо студентам за хорошие и местами несколько провокационные вопросы. Как известно, общение с молодыми – эликсир вечной молодости. Считайте, первая доза принята! Договорились поставить такое общение на поток", – написала Мария.

Почему отсидела?

Мероприятие прошло в пятницу, 8 ноября. Как пишет алтайская "Комсомольская правда", Бутина встретилась со своими преподавателями из АлтГУ и студентами-политологами. Они разговаривали про ее жизнь в США, карьеру и заключение в американской тюрьме.

По ее словам, американский опыт ее научил тому, что излишняя наивность чревата последствиями. "Когда пришли представители посольства, мне посоветовали обратиться за помощью, но я ответила: "Ну какая помощь, я же ничего не сделала. Зачем, если я не виновата?" У меня была наивная уверенность в правосудии, уверенность, что не могут осудить человека за национальность", – рассказала Мария.

Позже оказалось, что все серьезно. Она объяснила, почему пошла на сделку со следствием.

"Есть в Америке два закона об иностранных агентах: по первому могли дать до пяти лет, но там деньги должны были фигурировать и жертвы. Поэтому мне предъявили другую статью, которая была создана во времена красного террора – ее редко применяют в практике (до 15 лет). Когда посмотрела статистику обвинительных приговоров суда присяжных в Америке – 98%. А я же ведь русская, а русофобские настроения на пике, мои шансы на оправдание были ничтожны, вне зависимости от адвокатов", – разъяснила Бутина.

Поэтому, добавила она, и пришлось согласиться на сделку со следствием: "От меня ничего сверхъестественного не требовалась. Длительная работа со мной была необходима, чтобы пустить пыль в глаза и показать публике, будто они что-то от меня получают. В моем признательном заговоре против американского правительства я была одна. Значит, я сама с собой сговорилась".

Можно снять фильм, можно читать лекции

Ее история, как она отметила, послужила хорошей основой для фильма, и есть уже предложения: "Деталей я вам не скажу, но предложения в таком роде есть, в различных жанрах. Как я уже сказала, я чувствую свои обязательства перед людьми и нашей страны, и Америки, чтобы рассказать, что со мной произошло. Поэтому да, определенный проект в таком направлении уже есть".

Таким образом, по ее словам, она хочет принести пользу обществу. Но есть и иные варианты быть полезной. "Я расскажу, как держат политзаключенных сутками в изоляторе, надеюсь, что общественность, международные СМИ или ООН обратят на это внимание. Второе, конечно, я хочу помочь российским заключенным, которые находятся в тюрьме за рубежом. Для меня этот опыт недавно завершился, и мне бы хотелось реализовать ту цель, с которой я поехала в Америку: внести что-то полезное в нашу систему образования. Говорят, что там ничего нет хорошего, но это неправда, там есть хорошие люди, методики образования", – ответила Бутина на вопрос "как именно она хочет принести пользу людям".

Также ее спросили, где лучше в плане карьерного роста – в России или США. Мария ответила, что "возможностей больше там, где вы не ленились действительно что-то делать". "Позиция ожидания, что кто-то должен прийти и что-то дать – неверная. Просто надо стараться выжить в тех условиях, какие есть, что поделать. Нужно не отчаиваться и работать, и меньше обвинять других в собственных неудачах. За рубежом есть возможности, безусловно", – подчеркнула Бутина.

Кроме того, ее попросили почитать лекции в университете по кибербезопасности. "У меня две бабушки учительницы, это у меня в крови, и у меня просто нет выхода, я должна откликнуться", – ответила на предложение Мария.

Напомним, 25 октября после освобождения Бутину депортировали в Россию. 26 октября она прилетела в московский аэропорт Шереметьево, где ее ждал отец, а уже 29 октября вернулась в родной город Барнаул. По возвращению на малую родину Бутина собиралась устроить "куриный день". Она не стала планировать на первые дни встреч ни с кем, кроме родителей.

28 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). 25 октября она была освобождена. После этого ее депортировали на родину. По мнению обвинения, Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".