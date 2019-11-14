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Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Забайкалье

, ИА "Амител"
Водитель микроавтобуса врезался в стоявший у дороги грузовик и вылетел на встречную полосу

Семь человек погибли в ДТП в Забайкальском крае / Фото: life.ru

В Забайкальском крае на 108-м километре трассы А350 Чита – Забайкальск произошло столкновение двух грузовиков и одного микроавтобуса, сообщает Life. По последним данным погибли семь человек.

"14 ноября около семи часов утра (около 1:00 мск) на трассе Чита – Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинского водитель микроавтобуса Hyundai допустил наезд на стоящую грузовую машину Shacman. От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛ-130. В результате шесть человек погибли и трое пострадали, детей среди них нет", – рассказали в региональном МВД.

Позднее источники издания в экстренных службах сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом, число жертв возросло до семи человек.

По данным ТАСС, водитель микроавтобуса врезался в стоявший у дороги грузовик Shacman. После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ЗИЛ-130. Все жертвы аварии находились в микроавтобусе. Детей среди погибших и пострадавших нет.

В администрации Агинского района рассказали, что, по предварительным данным, микроавтобус не был рейсовым. Также отметили, что в районе нет каких-либо погодных явлений, которые могли бы стать причиной аварии, – ни снега, ни сильного ветра.

Напомним, в Алтайском крае 26 октября произошла жуткая авария на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. В микроавтобусе Fiat Ducato из Алейского района ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.11.2019 11:49
- гость -

Водитель микроавтобуса врезался в стоявшие у дороги грузовики
Неплохо, быстро правите. Однако в тексте:
водитель микроавтобуса врезался в стоявший у дороги грузовик
Где правда?

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