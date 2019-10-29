В Алтайском крае прощаются с жертвами страшной аварии на трассе Барнаул - Рубцовск

28 октября в Алтайском крае простились с пятью погибшими в страшной аварии на трассе Барнаул – Рубцовск. Трех участниц творческого коллектива похоронят сегодня, сообщают "Вести. Алтай".
Участницу коллектива "Сударушки" Лидию Афанасьеву похоронили в Алейском районе 28 октября. Также в этот день простились с водителем минивэна Nissan, его несовершеннолетней дочерью, мамой и еще одним пассажиром. В день траура были отменены все развлекательные мероприятия и приспущены флаги на здании администрации.
29 октября похоронят еще двух погибших участниц коллектива "Сударушки". Власти Алтайского края оказывают материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим в аварии.
Жуткая авария произошла 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. В микроавтобусе Fiat Ducato из Алейского района ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.
Комментарии