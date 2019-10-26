СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли восемь человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" после страшного ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск.
Создана специальная следственно-оперативная группа, уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел, сообщили в ведомстве.
В МЧС рассказали, что при столкновении микроавтобуса "Фиат Дукато" и минивена "Нисан" пострадали 16 человек. Восемь человек, в том числе ребенок 2011 года рождения, погибли. На месте аварии работали 30 человек личного состава и 11 единиц техники.
Напомним, что утром 26 октября в Топчихинском районе произошло страшное ДТП. В результате инцидента погибли 8 человек, пострадавшие госпитализированы.
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