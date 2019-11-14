В поликлиниках Алтайского края появилась новая прививка от гриппа

В городские поликлиники Алтайского края поступила новая вакцина от гриппа. Те, что поставляли в регион ранее, рассчитаны на три штамма вируса, а новая прививка позволяет защититься от четырех. Об этом на пресс-конференции 14 ноября рассказала заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний краевого центра эпидемиологии Ирина Переладова. По ее словам, пока четырехкомпонентную вакцину применяют только для взрослых.

Главный эпидемиолог края отметила, что препарат привезли в Алтайский край на прошлой неделе. Всего в регион поступило около 35 тысяч доз. Прививки, которые раньше бесплатно делали в алтайских поликлиниках, рассчитаны на два вируса гриппа типа А и один вирус типа B. В штаммовом составе новой квадривалентной (четырехкомпонентной) вакцины на один больше: она дополнительно защищает от еще одного вируса типа B.

"Мы не думали, что в этом году вакцина поступит в наш регион. Но в итоге Минздрав решил обеспечить ей все территории. Это новая и современная вакцина отечественного производства. Она успешно используется в Москве, Московской области и других больших регионах. В Алтайском крае ее применят впервые. Поскольку она пришла в ограниченном количестве, мы решили распределить партию по городам Алтайского края", — рассказала Переладова.

Она отметила, что прививочная кампания в Алтайском крае подходит к концу. По плану осталось привить еще около 80 тысяч человек.

Новый препарат уже начали применять в учреждениях края. В городской поликлинике №1 сделали уже более 200 прививок, сообщила главный врач Елена Азарова. По ее словам, пока что никто из привитых не обращался с жалобами на какие-то побочные эффекты.

Напомним, что всего в рамках прививочной кампании 2019 года в Алтайский край планировали привезти 1,2 млн доз вакцины от гриппа. Это позволит привить больше половины населения региона. На данный момент вакцинация в крае охватила уже больше 40% жителей.