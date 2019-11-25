Еще один депутат АКЗС осужден по уголовной статье

Депутату АКЗС, директору НПЦ "Алтай" Ирину Теплову Бийский городской суд 25 ноября вынес приговор по обвинению в пособничестве при растрате — 4 года условно и штраф в 1 млн рублей, пишет "Бийский рабочий".

Напомним, по уголовному делу о растрате проходили бывший гендиректор ФНПЦ "Алтай" Александр Жарков (он умер в 2016 году), Ирина Теплова и Андрей Литвинов, первый зам руководителя ФНПЦ. Суд проходил в закрытом режиме, так как в деле фигурирует информация, имеющая статус гостайны.

По одной из версий, обвиняемые разработали план вывода средств, которые ФНПЦ "Алтай" получал от компании "Рособоронэкспорт". Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам могли проводить как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Ущерб государству мог составить порядка 100 млн рублей.

Жаркова обвиняли в растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере, Теплову и Литвинова — в пособничестве. Дело в отношении Жаркова прекратили в связи с его смертью. Теплова и Литвинов получили по 4 года условно и одинаковые штрафы — в 1 млн рублей.

По данным amic.ru, обвиняемые, скорее всего, будут подавать апелляции.

В случае, если вышестоящая инстанция оставит в силе прежнее решение суда, то Ирину Теплову по закону лишат депутатских полномочий и, поскольку она избиралась по округу, в сентябре следующего года проведут довыборы.

Это уже второе за последний месяц решение суда, после которого депутат АКЗС может лишиться своего мандата. Ранее, напомним, обвинительный приговор вынес барнаульский суд в отношении другого краевого депутата — Андрея Волкова. Его приговорили к реальному сроку — 5 лет в колонии общего режима — за присвоение и растрату средств жильцов, которые те перечисляли в счет оплаты услуг ЖКХ.