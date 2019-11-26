Путин отменил введенные Ельциным детские пособия по 50 рублей

Президент России Владимир Путин отменил с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что матери получали по 50 рублей на малыша в возрасте от 1, 5 до 3 лет. Впрочем те, кому они были уже назначены или будут назначены в 2019 году, продолжат их получать.

Также отменяется норма о начислении 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам в академических отпусках по медицинским показаниям.

Ранее Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Для них вводятся ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка.

Напомним, в июне 2019 года премьер-министр в ходе совещания кабмина предложил обсудить повышение указанного детского пособия. Он отметил, что сумма в 50 рублей была введена в 1994 году как временная мера, но так и не была индексирована. "Ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно", – подчеркнул премьер.

Буквально через неделю Медведев рассказал о повышении пособия с 50 рублей до 10 тысяч. В конце июня был подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей, который Путин подписал в августе.