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"Сами строителей на брак толкаете!": власти и бизнес поспорили из-за соцобъектов

, ИА "Амител", Елена Маслова
Остается острым вопрос, кто будет строить в Алтайском крае десятки детсадов, поликлиник и школ
Строительство школы / Фото: sgd22.ru

Строительство школы / Фото: sgd22.ru

В ближайшие три года в Алтайском крае должны построить сотни соцобъектов — от небольших ФАПов до крупных сложных больничных корпусов. Однако кто будет их возводить и на каких условиях, по-прежнему большой вопрос. Власти попытались сделать контракты привлекательнее для строителей, однако, как оказалось, проблема не решена, и застройщики по-прежнему называют госзаказы "темными комнатами". Это выяснилось 26 ноября на заседании правительства.

"Знаете, почему мы еще существуем? – спросил собравшихся Владимир Отмашкин, глава строительной компании "Союз", теперь уже старейшей в крае. – Потому что мы не ходим в темные комнаты".

Под ними он имел в виду госконтракты, на которых "погорели" мастодонты отрасли – "Алтайкоксохимстрой" и "СтройГАЗ". "Предприятия работали на объектах за счет собственных оборотных средств, без авансов", – добавил Александр Мишустин, глава Союза строителей Алтайского края.

"Нет нигде сомнений?"

Застройщики громко забили в колокола летом этого года, они поставили вопрос ребром — строить соцобъекты на прежних условиях они больше не могут. Это несет им огромные убытки. Александр Мишустин 26 ноября привел примеры: убыток "Жилищной инициативы" на строительстве детсада в Барнауле — 56 млн рублей, потери "Селфа" на школе — 50 млн. На детсадах в Новоалтайске застройщик ушел в минус: на 24 млн — по одному объекту и на 26 млн — по другому.

Власти края предприняли ряд шагов, чтобы улучшить ситуацию.

Они добились на федеральном уровне пересмотра региональных индексов к стоимости работ, поскольку базовые расценки, установленные федерацией, не позволяли строить даже на уровне себестоимости.

Кроме того, пересмотрели условия авансирования работ: на каждом из трех этапов строительства теперь выплачивается 30%-ный аванс.

Поэтому губернатор края Виктор Томенко, выслушав главу алтайского Минстроя Ивана Гилева, спросил его: "Есть ли понимание, что строительный комплекс края готов и в состоянии выполнять работы? Нет сомнений нигде?"

Гилев сказал, что "работа, которую провели по индексам, – только половина того, что делает контракты интересными для застройщиков". Вторая половина — условия самих договоров. Четкого ответа, готовы ли браться застройщики за госстройки, он не дал.

"Нам говорили, что воры все"

Зато главы Минздрава, Минобра и Тальменского района ответили куда однозначнее — проблемы возникнуть могут.

"Мы видим дефицит подрядных организаций, даже не по одному разу у нас не состоялись торги: на школу в Новоалтайске — трижды, во Власихе — дважды", – привел пример министр образования Максим Костенко.

Сергей Самсоненко, глава Тальменского района, прямо сказал, что на торги, которые пройдут 3 декабря по объекту в Ларичихе, может никто не выйти.

Александр Мишустин высказался еще более конкретно: принятые шаги не решают проблем. Он признал — да, индексы повысили. Однако сделали это по совершенно неясному принципу, и алтайские цены все равно оказались самыми низкими.

"Мы два года добивались решения по авансам. Нам какие ответы приходили с Минстроя? Что нет, тут воры все", – уколол Минстрой Мишустин. В принятом решении об авансировании он тоже нашел недостатки: если на одном этапе подрядчик не исполняет какой-то из пунктов контракта, следующий этап ему уже не авансируют.

"Главная задача — не подкормить"

Министр здравоохранения Дмитрий Попов предложил привлекать инорегиональных застройщиков, раз местные не хотят, и этим спровоцировал дискуссию и острый ответ самих строителей.

Иван Гилев сказал, что надеется на то, что госконтракты будут выигрывать алтайские застройщики, потому что так деньги будут оставаться в регионе — и с точки зрения налогов, и с точки зрения зарплат.

Виктор Томенко подчеркнул, что первоочередная задача властей в этом вопросе — не "поддержать строительный комплекс и в хорошем смысле слова его подкормить". Первостепенная задача, сказал он, — получить объекты.

"Нет готовности у наших строить? Пришли другие. А что тут такого? Или наши готовы, но кто-то пришел с лучшими условиями? Ну что ж — так устроена конкуренция", – рассудил глава региона.

Однако он при этом поправил Попова, который предлагал вести переговоры с застройщиками из регионов СФО. Томенко сказал: предлагайте правильные условия контракта — и компании сами придут.

"Втемную мы не пойдем"

Высказывания чиновников спровоцировали Владимира Отмашкина на ответное слово. "Обвиняемому тоже надо слово дать", – сказал он.

"Что касается конкурентоспособности и появления сторонних строительных организаций. Этот тезис мы услышали первый раз от г-на Щетитна и г-на Карлина. Прошло достаточно много лет, и есть факт, который говорит о мягко выражаясь не особо успешном опыте появления здесь строителей из других регионов. В Барнауле и Новоалтайске эти проблемы известны, – отрезал он. – Я вам ответственно заявляю, что строители Алтайского края абсолютно конкурентоспособны, имеют преимущества с точки зрения ценообразования и особенно качества. А уж кто является большими патриотами, чем мы, я даже не знаю".

"Мантра эта, что придут к нам скоро. Не придут на такие условия! Наши объекты все равно дешевле, чем в Новосибирске, Омске, Кемерове", – высказался и Мишустин.

Отмашкин обратил внимание — вопрос не только в цене. А, например, в сроках строительства. "Если появляется объект с двухлетним сроком строительства, это уже вызывает проблемы. Если же возникает объект с однолетним сроком исполнения, его без проблем выполнить невозможно", – заявил Отмашкин.

Его поддержал Александр Мишустин, приводя в пример опыт Тальменского района: "Вы что, за девять месяцев садик собрались построить? Да это невозможно при всех технологиях. У нас как предлагают делать ремонт? Торги в октябре, подписание контракта в ноябре, а в декабре уже ремонт надо сделать. За 15-20 дней? В какое положение мы ставим строителей? Сами толкаем на брак, чтобы деньги освоить!"

Он предложил властям и застройщикам "вести нормальный диалог". "Даже если объект будет без прибыли, мы все равно на него пойдем. Но втемную и на непонятных условиях, которые могут поставить под сомнение наше положение, не пойдем", – резюмировал глава "Союза".

Виктор Томенко дал поручение организовать встречу застройщиков и представителей правительства.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

27.11.2019 10:26
- гость -

Скоро действия государства не только обсуждать, но и посылать начнут.........оно отдельно, народ отдельно, бизнес отдельно......классная "единая" страна получается, осталось только подтолкнуть....что-то мне это напоминает, не могу вспомнить что.....

27.11.2019 10:29
- гость -

Ха, государство всех крючком ставит, а застройщики решили, что им оно должно помогать.

27.11.2019 10:54
АБОРИГЕН

Учитывая уровень развития проектирования, можно посчитать буквально до последнего гвоздя стоимость любого здания. Что мешает государству самому покупать материалы отдавать в работу подрядчикам и платить им только зарплату? Никаких авансов, только материалы и зарплата, всё. Эта схема реализована и её используют, но почему то не у нас.

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