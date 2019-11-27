Роструд раскрыл секрет, как сделать 31 декабря выходным днем

В Роструде рассказали, что 31 декабря может стать выходным днем, но только если работодатель предоставит своим сотрудникам день отдыха, пишет ТАСС.

По закону, переносить выходные дни имеет право только правительство страны, но если работодатель хочет сделать приятное своим подчиненным, то это возможно. По словам замглавы ведомства Ивана Шкловеца, для этого нужно соблюсти некоторые условия.

Работодатель может дать сотрудникам дополнительный день отдыха, но, согласно трудовому законодательству, это повлечет за собой уменьшение зарплаты. Чтобы этого избежать и не огорчать сотрудников, Шкловец предложил издать в компании локальный нормативный документ, в котором будет прописана обязательная оплата этого выходного дня.

"Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", – отметил Иван Шкловец.

Также он напомнил, что работники могут оформить день в счет ежегодного отпуска, взять отгул за переработанные часы или оформить день отдыха за свой счет.

Напомним, что тема выходного дня 31 декабря поднимается уже давно. Недавно российские парламентарии вновь вернулись к этому вопросу благодаря предложению томского губернатора Сергея Жвачкина перенести рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря. На данный момент известно только лишь то, что Госдума и Совет Федерации идею одобрили.