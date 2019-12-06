Барнаулец, жестоко убивший пятилетнего сына, не сядет в тюрьму

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего барнаульца, который 25 сентября жестоко убил своего пятилетнего сына, сообщили в ведомстве.
В многоэтажке по улице 80-й Гвардейской Дивизии он нанес четыре удара ножом в грудь ребенку. От полученных травм мальчик скончался.
Подозреваемым стал отец убитого, но соседи не верили в то, что такое возможно. Однако следствию удалось доказать обратное. При этом правоохранители установили, что в момент совершения преступления он был невменяем.
"В связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении СК.
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