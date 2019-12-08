Житель Алтая убил пенсионерку, приняв ее за "ведьму"

Жителя Республики Алтай обвинили в убийстве пенсионерки, которую он принял за ведьму, сообщает пресс-служба СК по региону.
32-летний житель села Кебезень Турочакского района находился в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов поселка. Был в гостях. Ему показалось, что сидевшая рядом 84-летняя женщина – ведьма, рассказали в республиканской прокуратуре.
Испытывая к женщине личные неприязненные отношения, он нанес ей не менее шести ударов кулаками, а также 19 ударов костылем в область головы, рук и грудной клетки, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.
Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый полностью признал вину.
Дело направлено в Турочакский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.
Комментарии