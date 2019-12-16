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Новости

Опубликовано видео со свадьбы трансгендеров в Казани

, ИА "Амител"
Молодожены открыто говорят о своем опыте по смене пола

Трансгендеры официально зарегистрировали свой брак в Казани, сообщает "Комсомольская правда".

Невеста Эрика Аскарова раньше была мужчиной, а жених Виктор Мануилин – женщиной. Сначала они отважились сделать операции по смене пола и получить соответствующие документы, а затем не побоялись публично рассказывать о своем опыте.

Молодожены сыграли свадьбу и поделились трогательной записью с церемонии бракосочетания в ЗАГСе. На ней присутствовали только самые близкие родственники и друзья.

Эрика работает стилистом и обучает парикмахеров. Она ведет свою страничку в Instagram, где рассказывает о трансгендерном переходе и процедурах, которые для этого она проходит. Виктор занимается графическим дизайном. Первое их совместное видео появилось на youtube-канале Эрики три месяца назад.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.12.2019 12:16
- гость -

Понятно. Люди творческие с повернутой психикой.

16.12.2019 12:19
- гость -

Питушары

16.12.2019 12:20
- гость -

Жрут гормональные пачками. И что это за жизнь?

16.12.2019 12:25
- гость -

12:19, это вы о зэках (однополых) говорите и о солдатах в РА которые других (однополых) солдат в сортирах опускают? Тут же они разнополые, как не смотри

16.12.2019 12:34
- гость -

а наера?
это делать
потом жениться
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОСВЕЩАТЬ В СМИ?!

16.12.2019 12:35
- гость -

Тут концы с концами сводишь, а они находят деньги титьки пришивают....Да по-любому творческие люди

16.12.2019 12:40
- гость -

16.12.2019 12:25
- гость -

Вы бы на США посмотрели. По опросам 2018 года - 10% молодежи там эти самые.

16.12.2019 12:46
Ледокол

сказочные лИбЕРАСТЫ

16.12.2019 12:54
- гость -

Срамота то какая....скоро во всех городах России.

16.12.2019 12:58
- гость -

12:46, эти люди для общества вреда не наносят. Они же с собой что попало делают, а не с другими. А вот сказочные ватники куда опаснее они не только сами что попало делают, но и заставляют делать это других.

16.12.2019 13:02
гость

либеральные ценности

16.12.2019 13:05
гость

16.12.2019 12:58
- гость -

Сказочные либерасты тоже заставляют делать других то, что наносит вред. Такие браки заставили делать именно такие вот сказочные либерасты. В сказочной либеральной конвенции оказывается 58 полов

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