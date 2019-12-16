Опубликовано видео со свадьбы трансгендеров в Казани

Трансгендеры официально зарегистрировали свой брак в Казани, сообщает "Комсомольская правда".
Невеста Эрика Аскарова раньше была мужчиной, а жених Виктор Мануилин – женщиной. Сначала они отважились сделать операции по смене пола и получить соответствующие документы, а затем не побоялись публично рассказывать о своем опыте.
Молодожены сыграли свадьбу и поделились трогательной записью с церемонии бракосочетания в ЗАГСе. На ней присутствовали только самые близкие родственники и друзья.
Эрика работает стилистом и обучает парикмахеров. Она ведет свою страничку в Instagram, где рассказывает о трансгендерном переходе и процедурах, которые для этого она проходит. Виктор занимается графическим дизайном. Первое их совместное видео появилось на youtube-канале Эрики три месяца назад.
Комментарии
Понятно. Люди творческие с повернутой психикой.
Питушары
Жрут гормональные пачками. И что это за жизнь?
12:19, это вы о зэках (однополых) говорите и о солдатах в РА которые других (однополых) солдат в сортирах опускают? Тут же они разнополые, как не смотри
а наера?
это делать
потом жениться
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОСВЕЩАТЬ В СМИ?!
Тут концы с концами сводишь, а они находят деньги титьки пришивают....Да по-любому творческие люди
16.12.2019 12:25
- гость -
Вы бы на США посмотрели. По опросам 2018 года - 10% молодежи там эти самые.
сказочные лИбЕРАСТЫ
Срамота то какая....скоро во всех городах России.
12:46, эти люди для общества вреда не наносят. Они же с собой что попало делают, а не с другими. А вот сказочные ватники куда опаснее они не только сами что попало делают, но и заставляют делать это других.
либеральные ценности
16.12.2019 12:58
- гость -
Сказочные либерасты тоже заставляют делать других то, что наносит вред. Такие браки заставили делать именно такие вот сказочные либерасты. В сказочной либеральной конвенции оказывается 58 полов