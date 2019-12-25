Среда, 25 Декабрь, 08:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,17
€ 68,91
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Усадьбу в Барнауле включили в топ-10 жутких архитектурных потерь России

, ИА "Амител"
Илья Варламов поставил дом купца Михайлова на восьмое место по итогам 2019 года

Усадьба купца Михайлова. Что было и что будет / Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Старинная усадьба купца Михайлова в Барнауле вошла в десятку жутких архитектурных потерь России в 2019 году по версии известного блогера-урбаниста Ильи Варламова.

"Дореволюционный особняк на углу улицы Партизанской и Социалистического проспекта мирно стоял и никого не трогал, пока на участок под ним не положила глаз прокуратура, — написал блогер. — В 2006 году власти лишили усадьбу статуса объекта культурного наследия, подписав ей приговор. Вместо исторического здания прокуроры отгрохают себе в центре Барнаула 8-этажного уродца".

Общественники пытались добиться того, чтобы усадьбу, построенную сто лет назад, внесли в реестр выявленных исторических памятников. Следующим шагом должно было стать проведение экспертизы, чтобы выяснить, имеет ли здание историческую ценность для города.

Для этого активисты обратились в Алтайохранкультуру, однако ведомство не стало вмешиваться, сославшись на то, что охранный статус с усадьбы был снят решением депутатов АКЗС, и пересматривать это постановление нет оснований. Бездействие управления по охране памятников хотели опротестовать в суде, но попытка не удалась.

Суд счел более весомым аргументы прокуратуры, что бывшая усадьба купца Михайлова не является объектом культурного наследия. Алтайохранкультура подтвердила, что усадьбу внесли в список памятников архитектуры в 1994 году, но в 2006 году решением депутатов АКЗС ее лишили такого статуса. При этом никаких сомнений в законности такого вердикта у ведомства не возникло. К концу июля здание сравняли с землей.

На его месте построят восьмиэтажное здание Г-образной формы с подземной парковкой на 20 машин. Рядом будет еще несколько открытых автостоянок и беседка с газоном. Оно должно вместить 212 сотрудников. Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 334 миллиона рублей.

Возглавила рейтинг Варламова Чаеразвесочная фабрика Вогау в Москве. Образец промышленной архитектуры конца XIX – начала XX века стал жертвой реновации и нерасторопности общественников, которые не успели добиться внесения ее в список архитектурных памятников. Здание снесли в октябре.

Мозаика художников Виктора Блинова и Евгения Поленова, созданная в 1987 году на стене спортшколы №2 в Белгороде, заняла вторую строчку. Ее утратили вместе с ушедшим под снос зданием.

Школа "Сказка" в подмосковной Малаховке замкнула тройку главных архитектурных потерь по версии Варламова.

"Здание 1910 года постройки, обладавшее признаками культурного наследия, снесли в июне 2019-го под предлогом строительства новой школы. Хотя на участке легко хватило бы места и для нового учебного комплекса", — констатировал блогер.

Стоит отметить, что ранее Варламов уже касался темы архитектуры Барнаула. В частности, он включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в краевой столице в топ самых уродливых зданий России.

Речь идет о "скворечнике", как называют его в шутку местные жители. Он занял 92 место в списке урбаниста.

Стоит отметить, что далеко не все разделяют его точку зрения. Некоторые находят "скворечник" интересным и необычным, просто выделяющимся на общем фоне.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.12.2019 08:01
- гость -

Прокуратура - она такая. Не на чьё мнение не влияет. Так, слуга народа. Как и депутаты. Ничего себе, всё людям.

25.12.2019 08:19
Filin

Аптеку на спуске с Горы у ВДНХ уже и не вспоминает никто

25.12.2019 08:34
месный

ликёроводочный завод тоже снесли

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:13
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 0
07:59
Спрячьте это немедленно. В чем нельзя встречать Новый год 2020, чтобы быть счастливым 2
07:46
"Самая грустная вечеринка" с аниматорами прошла в Красноярске. Видео 1
07:33
Погибли лучшие из лучших. Вспоминаем авиакатастрофу в Сочи 2016 1
07:16
Усадьбу в Барнауле включили в топ-10 жутких архитектурных потерь России 3
07:05
Пять причин, почему стоит поехать на "Авальман" 1
06:53
Непогода в Алтайском крае сохранится 25 декабря 0
06:39
Власти решили, как будут бороться со снюсами и другой отравой, убивающей подростков 3
06:21
Яркая и бесснежная: как выглядит новогодняя Москва 1
06:03
Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год 0
22:58
Главы сельсоветов обратились к сорвавшим прием бюджета каменским депутатам 0
21:51
Утверждены новые тарифы на теплоснабжение в Барнауле 17
21:03
Синоптики рассказали, когда закончатся метели в Алтайском крае 0
20:40
Барнаульца осудили на 10 лет за изощренные издевательства над девушками 4
20:15
От штрафов до лишения свободы: что будет, если не заплатить налоги вовремя 2
19:58
Волки в тумане попали в объектив фотоловушки в нацпарке Горного Алтая 2
19:26
Цены на жилье в Алтайском крае продолжают расти, но медленно 0
18:53
В Алтайском крае снизят тарифы за вывоз мусора, но не всем 1
18:14
Пешком быстрее. Барнаул сковали десятибалльные пробки 30
18:01
В Барнауле презентовали интернет-ресурс "Интерактивная карта народов Алтайского края" 0
17:53
Дорожные службы Барнаула стали работать в усиленном режиме из-за снегопада 10
17:32
Житель Барнаула пожаловался на снюс под известными брендами 1
17:25
Названы самые депрессивные города в России 3
17:04
Четверть россиян желает просто выспаться в новогодние праздники 5
16:52
В Алтайском крае закрывают дороги из-за сильной метели и бури 0
16:33
Риелторы в Барнауле получают меньше всех в России 9
16:22
"Возмутительно". Томенко эмоционально отреагировал на бойкот каменских депутатов 14
16:10
Глава МВД уволил организаторов разгона митинга на учениях в школе в Татарстане 5
15:58
На Новый год впервые покажут отреставрированную версию "Иронию судьбы" 6
15:37
В МВД рассказали, как водитель сельсовета сбил ребенка в Алтайском крае 1
15:23
За год в Алтайском крае выросло количество многодетных семей 6
15:14
Жителей Алтайского края предупреждают о метелях и снежных заносах 0
15:02
Где в Барнауле пройдут богослужения на католическое Рождество 9
14:47
180 млн рублей могут "потеряться" из-за саботажа каменских депутатов 8
14:31
"Кинопоиск" назвал любимые фильмы и сериалы у россиян в 2019 году 0
14:17
Барнаул попал в 10 худших городов РФ по качеству и эффективности управления 14
14:08
ЛДПР провела пикет в поддержку детей-сирот в Барнауле 4
13:54
Глава Алтая прокомментировал слова Путина о том, что тот пьет отвар из трав 7
13:44
Кадыров: "Закон о домашнем насилии разрушает институт семьи" 18
13:30
Большой ремонт. В СГК рассказали, что делают для сокращения ЧП на теплосетях 8
13:21
Жители Барнаула смогут поздравить друзей и родных по всей России 0
13:15
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае 41
13:00
Неделя до Нового года: пора покупать подарки 0
12:43
На Алтае уровень заболеваемости ВИЧ за 2019 год снизился на 10% 4
12:30
Сказки к Новому году. Скоро на amic.ru 4
12:17
Барнаульцам повысят тариф на водоотведение почти на четверть 19
12:02
Губернатор Томенко улетел на три дня в Москву на совещание с Путиным 22
12:01
Ребенок скажет спасибо: почему здоровые привычки важно прививать с детства 0
11:38
Два легкоатлета из Барнаула признаны лучшими спортсменами России в 2019 году 4
11:29
Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.