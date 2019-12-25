Усадьбу в Барнауле включили в топ-10 жутких архитектурных потерь России

Усадьба купца Михайлова. Что было и что будет / Фото: "Алтайский портал недвижимости"
Старинная усадьба купца Михайлова в Барнауле вошла в десятку жутких архитектурных потерь России в 2019 году по версии известного блогера-урбаниста Ильи Варламова.
"Дореволюционный особняк на углу улицы Партизанской и Социалистического проспекта мирно стоял и никого не трогал, пока на участок под ним не положила глаз прокуратура, — написал блогер. — В 2006 году власти лишили усадьбу статуса объекта культурного наследия, подписав ей приговор. Вместо исторического здания прокуроры отгрохают себе в центре Барнаула 8-этажного уродца".
Общественники пытались добиться того, чтобы усадьбу, построенную сто лет назад, внесли в реестр выявленных исторических памятников. Следующим шагом должно было стать проведение экспертизы, чтобы выяснить, имеет ли здание историческую ценность для города.
Для этого активисты обратились в Алтайохранкультуру, однако ведомство не стало вмешиваться, сославшись на то, что охранный статус с усадьбы был снят решением депутатов АКЗС, и пересматривать это постановление нет оснований. Бездействие управления по охране памятников хотели опротестовать в суде, но попытка не удалась.
Суд счел более весомым аргументы прокуратуры, что бывшая усадьба купца Михайлова не является объектом культурного наследия. Алтайохранкультура подтвердила, что усадьбу внесли в список памятников архитектуры в 1994 году, но в 2006 году решением депутатов АКЗС ее лишили такого статуса. При этом никаких сомнений в законности такого вердикта у ведомства не возникло. К концу июля здание сравняли с землей.
На его месте построят восьмиэтажное здание Г-образной формы с подземной парковкой на 20 машин. Рядом будет еще несколько открытых автостоянок и беседка с газоном. Оно должно вместить 212 сотрудников. Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 334 миллиона рублей.
Возглавила рейтинг Варламова Чаеразвесочная фабрика Вогау в Москве. Образец промышленной архитектуры конца XIX – начала XX века стал жертвой реновации и нерасторопности общественников, которые не успели добиться внесения ее в список архитектурных памятников. Здание снесли в октябре.
Мозаика художников Виктора Блинова и Евгения Поленова, созданная в 1987 году на стене спортшколы №2 в Белгороде, заняла вторую строчку. Ее утратили вместе с ушедшим под снос зданием.
Школа "Сказка" в подмосковной Малаховке замкнула тройку главных архитектурных потерь по версии Варламова.
"Здание 1910 года постройки, обладавшее признаками культурного наследия, снесли в июне 2019-го под предлогом строительства новой школы. Хотя на участке легко хватило бы места и для нового учебного комплекса", — констатировал блогер.
Стоит отметить, что ранее Варламов уже касался темы архитектуры Барнаула. В частности, он включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в краевой столице в топ самых уродливых зданий России.
Речь идет о "скворечнике", как называют его в шутку местные жители. Он занял 92 место в списке урбаниста.
Стоит отметить, что далеко не все разделяют его точку зрения. Некоторые находят "скворечник" интересным и необычным, просто выделяющимся на общем фоне.
Комментарии
Прокуратура - она такая. Не на чьё мнение не влияет. Так, слуга народа. Как и депутаты. Ничего себе, всё людям.
Аптеку на спуске с Горы у ВДНХ уже и не вспоминает никто
ликёроводочный завод тоже снесли