"Шпионка" Мария Бутина рассказала, как встречала Новый год в Барнауле

Проведшая несколько месяцев в тюрьме США уроженка Барнаула Мария Бутина дала интервью Федеральному агентству новостей. В нем она рассказала, как встречала прошлый Новый год в американской тюрьме, как в одиночке спасалась занятиями спортом. Бутина пояснила, что намерена посвятить свою жизнь, и как ей помогла Мария Захарова.
"Я помню, как в новогоднюю ночь, не сомкнув глаз от холода в камере Александрийской тюрьмы, я лежала, отсчитывая минуты до наступления 2019 года. В полночь обрывисто взвыла сирена, объявили: "Happy New Year", и на этом все закончилось. Тогда я дала себе обещание: когда выйду, каждый Новый год буду находить возможность встречать вместе с семьей. В этом году я выполнила свое обещание: прилетела домой из Москвы 31 декабря, и этот новогодний сочельник без преувеличения стал самым волшебным в моей жизни. Вся семья была в сборе за новогодним столом, в гости даже пришли Дедушка Мороз и Снегурочка", – пояснила Бутина, которая провела новогодние праздники в родном Барнауле.
Она отметила, что попросила родителей включить для нее фильм "Иронию судьбы, или С легким паром". Это был первый раз, когда я посмотрела этот фильм внимательно – от начала до конца.
"И, конечно, атмосфера тепла и любви родительского дома – это невероятный контраст с прошлым годом, с одиночеством, с холодными стенами и тоскливым непониманием того, что тебя ждет в жизни, и увидишь ли ты свою семью еще когда-нибудь", – добавила она.
Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".
Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".
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