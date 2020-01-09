"Сложно оторваться". Ночные снимки 16 городов России с орбиты

Фото: facebook.com/Roscosmos
Снимки 16 российских региональных столиц опубликовал Роскосмос в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Они сделаны в ночное время космонавтом Олегом Кононенко с околоземной орбиты.
"Сложно оторваться от фото своего города с высоты 420 км", – прокомментировали кадры в ведомстве.
Особенную красоту снимкам придают огни от освещенных зданий, улиц и транспортных магистралей, в то время как в других местах царит ночная тьма.
К сожалению, Барнаул в число городов-"фотомоделей" не попал. Зато в него вошли Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Москва, Новороссийск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Саратов и Тверь.
Особый интерес у комментаторов вызвал чрезвычайно яркий и крупный "огненный шар" на карте города. Местные жители пояснили, что в этом месте располагается тепличный комплекс "Ботаника", где выращивают овощи.
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