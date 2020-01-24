174 единицы техники будут работать на улицах Барнаула в ночь на 25 января

174 единицы техники МБУ "Автодорстрой" выйдут на улицы Барнаула в ночь с 24 на 25 января, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

"Вывоз снега запланирован с проспекта Ленина в границах улиц Мало-Тобольской и Молодежной, улицы Северо-Западной на участках от проспекта Ленина до 80-й Гвардейской Дивизии и от ул. Гущина до проспекта Ленина, улицы Матросова на участке от А. Петрова в сторону Г. Исакова, улиц Гущина в границах Попова и Островского, улицы Островского в границах Гущина и Юрина, улицы Попова на участке от Власихинской в сторону А. Петрова, улицы Новосибирской, улицы Кирова в границах проспектов Ленина и Комсомольского. Работы по вывозу снега также будут продолжаться в пригородном поселке Борзовая Заимка", – пояснили в мэрии.

"Автодорстрой" призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах.