Инвестор предложил властям Барнаула установить станции по плавлению снега

В администрации Барнаула ищут способ, который позволит быстро и качественно убирать снег с улиц города. Барнаульские предприятия предложили властям установить станции по плавлению снега. Этот инвестиционный проект обсудили на совещании мэрии 30 января.
По данным пресс-службы мэрии, инвестор предлагает установить станцию на базе своей компании, так как у него есть свободные тепловые мощности. Это позволит в будущем сэкономить властям на вывозе снега и оптимизировать процесс снегоуборки.
Администрация привлекла специалистов разных комитетов, чтобы проанализировать это предложение. Дело в том, что реализация проекта непроста как с точки зрения технических моментов, так и с точки зрения окупаемости для инвестора. Хотя генплан Барнаула предполагает размещение подобных станций.
Однако если все-таки станция появится и опыт окажется удачным, то такие установки будут внедрять во всех районах Барнаула. Это позволит быстро утилизировать большие объемы снега.
Напомним, проблема с уборкой снега в Барнауле возникла после сильных снегопадов, когда дорожные службы не успевали расчищать улицы.
Снегоплавильные станции уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Стационарная установка включает в себя механизм по дроблению снега, снегоплавильную камеру, устройство для сбора мусора и песка, систему управления режимами насосов для регулировки потоков воды. Для станции необходимы наличие электроэнергии, газопровода, водоснабжения, санитарно-защитной зоны, наличие удобных подъездных путей и прочие условия.
Комментарии
Снежная зима не каждый год в барнео
"Напомним, проблема с уборкой снега в Барнауле возникла после сильных снегопадов, когда дорожные службы не могли в короткие сроки расчищать улицы. "
Они до сих пор не могут расчистить
на калинина 1.5 полосы вместо 3х.
По поводу не каждый год.....поверьте, будет теперь каждый. и ветра никуда не денутся и зисы будут - сменился климат. Лес спёрли, будет только хуже. Ветрам с метелями и т.д. все меньше преград. все будет выдувать, сдувать... пцстыня ждет нас.
инвестор случай не г-н мельниченко из СГК
Так вроде года три назад купили 2 таких машины. Или просто отчитались так?
Тратить исчерпаемые ресурсы на то, что растает само?
Лучше, имхо, выделить площадку близко к центру этак 300*300 .. 500*500 метров (например, на месте одного из умерших заводов), подготовить площадку, сделать гидроизоляцию, эстакады, и с них валить снег.
И пусть само тает до июня, солнышко бесплатно растопит.
Воду фильтровать и в ливневую канализацию. Может быть, отстойники сделать около Оби.
А дорогую энергию на беречь
31.01.2020 12:09
- гость -
Станции снегоплавления выгодны там, где расходы на транспортировку снега выше затрат на плавление.
Везти снег через весь город, а с учетом холостого пробега снег - что воздух, очень накладно, в том числе и с точки зрения расхода энергии (бензина и соляры)
Наконец-то додумались
А получившуюся воду, отправлять в молочную сказку, в сочетании с их химией, будет идеальное молоко.
У чуваков проблема с уборкой снега, а они разговаривают об его утилизации....
Неужели, наконец-то! Додумались!
надо одну станцию поставить в центре, на Ленинском, перед городской Администрацией, чтобы им удобно было следить за процессом