Инвестор предложил властям Барнаула установить станции по плавлению снега

В администрации Барнаула ищут способ, который позволит быстро и качественно убирать снег с улиц города. Барнаульские предприятия предложили властям установить станции по плавлению снега. Этот инвестиционный проект обсудили на совещании мэрии 30 января.

По данным пресс-службы мэрии, инвестор предлагает установить станцию на базе своей компании, так как у него есть свободные тепловые мощности. Это позволит в будущем сэкономить властям на вывозе снега и оптимизировать процесс снегоуборки.

Администрация привлекла специалистов разных комитетов, чтобы проанализировать это предложение. Дело в том, что реализация проекта непроста как с точки зрения технических моментов, так и с точки зрения окупаемости для инвестора. Хотя генплан Барнаула предполагает размещение подобных станций.

Однако если все-таки станция появится и опыт окажется удачным, то такие установки будут внедрять во всех районах Барнаула. Это позволит быстро утилизировать большие объемы снега.

Напомним, проблема с уборкой снега в Барнауле возникла после сильных снегопадов, когда дорожные службы не успевали расчищать улицы.

Снегоплавильные станции уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Стационарная установка включает в себя механизм по дроблению снега, снегоплавильную камеру, устройство для сбора мусора и песка, систему управления режимами насосов для регулировки потоков воды. Для станции необходимы наличие электроэнергии, газопровода, водоснабжения, санитарно-защитной зоны, наличие удобных подъездных путей и прочие условия.