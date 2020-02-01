Грузовик с углем перевернулся на трассе Барнаул – Новосибирск

Грузовик с углем опрокинулся в Новосибирской области, перегородив трассу Барнаул – Новосибирск, сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось на участке автодороги между Черепаново и Искитимом. Груз рассыпался по проезжей части.

"Машина на "встречку" выехала. КамАЗ перевернулся с углем. Уголь по всей дороге. Движение перегородили", – рассказал автор видеозаписи.

Примечательно, что авария случилась прямо напротив дорожного знака "обгон запрещен".

Днем ранее в Алтайском крае случилось другое ДТП с грузовиком. Правда, перевернулся не грузовик, а "Нива", водитель которой оказался не готов уходить от "атаки" отцепившегося прицепа.