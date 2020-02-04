PrimaPasta. На месте Granmulino в Барнауле открылась таверна под новым брендом

Новое заведение под названием PrimaPasta открылось в Барнауле на месте ресторана домашней еды Granmulino. Предприниматель Валерий Покорняк вложил в реконструкцию более одного миллиона рублей.
Известно, что меню для обновленного заведения составляли итальянец Дино Макаронни и повар из Санкт-Петербурга Валерий Козлов. Причем именно на разработку карты блюд ушла львиная доля бюджета.
Реконструкция заведения заняла пять дней. Теперь посетители смогут наблюдать, как готовится их еда.
Как уже сообщал amic.ru, ресторан Granmulino закрылся в конце января 2019 года. Причиной называли переход на новый формат. Однако, по одной из версий, закрытие могло быть связано с судебными разбирательствами между компанией "Алтан", которая принадлежит Покорняку, и новосибирской сетью "Холидей". Алтайский производитель макаронных изделий несколько лет поставлял в магазины сети товар. В 2019 году "Холидей" признали банкротом.
Конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Теперь от холдинга "Алтан" требуют вернуть деньги, которые компания получила за поставленный товар.
Комментарии
Каков средний чек?
12:55, как и в любом кафе от 700р
Итальянец Дима Макаронин)))))
Бггггг)
Товарища дурят все кому не лень)
Вначале грек, теперь макаронники)
И это, Валер, пасту, вообще то, делают из твёрдых сортов пшеницы) накладно возить из Италии)
Можно, конечно же, и не из Италии, а гораздо ближе, но что в итоге получится?))))))
макарошки стоят дешево
[em][/Старый способ ухода от налогов.
Это, типа, он решид новосибирцев их же методами?
Ходидей обанкротился, превратившись вдруг в фермерский дворик (или как его там) и требует от алтана денег?
Так нет их, как и алтана, е есть теперь прима паста)))
Но вы, новосибирцы, держитесь там...
в истории с банкротством холидея удивляет тупость корпоративных юристов поставщиков сети. там признаков нет того, что эти сделки можно оспорить, а они тупо блеют по поводу возможности.