Специалисты пытаются спасти отравленного на Алтае сокола

В барнаульскую организацию помощи диким животным поступил сокол, которого отравили неизвестные. Об этом рассказали волонтеры организации в группе "ВКонтакте".

Как сообщают волонтеры, за вчерашний вечер, 5 февраля, в организацию поступило сразу три птицы.

Так, в Барнаул привезли молодую самку ястреба-тетеревятника из Кызыл-Озека Республики Алтай, которая ранее попала в капкан, а хозяин капкана просто заклеил птице рану и отпустил на свободу. При этом лапа перестала функционировать, и птицу подобрали в ослабленном состоянии.

Из Бийска привезли лебедя-кликуна, которого спасти не удалось, и взрослую самку сокола-сапсана с подозрением на отравление.

В организации напоминают, что за отравление редких видов животных и за намеренное их уничтожение предусмотрено уголовное наказание.