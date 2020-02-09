Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар

Школьница из Томска за 1 доллар выкупила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга, сообщает "Газета.ру".

16-летняя девушка подписала контракт по программе Dollar Baby – в рамках этой программы Кинг делится своими авторскими правами со школьниками всего мира на год.

Россиянка планирует экранизировать рассказ "Женщина в комнате". Работу представят на фестивале Dollar Baby Russia.

Девушка рассказала, что в данный момент ведутся переговоры с одним известным актером, который может принять участие в съемках. Кроме того, ищут актрису на главную роль.