Суд рассмотрел апелляцию по делу депутата АКЗС Ирины Тепловой

Алтайский краевой суд 13 февраля рассмотрел апелляцию по уголовному делу депутата АКЗС Ирины Тепловой. Решение бийского городского суда оставлено в силе.

Подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в 1 млн рублей. Из этого следует, что вскоре депутаты АКЗС должны рассмотреть вопрос о снятии с осужденной депутатских полномочий.

Как уже писал amic.ru, Теплову признали виновной в пособничестве при растрате. Помимо нее, в уголовном деле фигурировало еще двое обвиняемых. С одного из них обвинения были сняты из-за его смерти в 2016 году.

Согласно версии следствия, группа разработала план вывода средств, которые ФНПЦ "Алтай" получал от компании "Рособоронэкспорт". Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам могли проводить как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках. Ущерб государству составил более 115 млн рублей.