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Путин: "Пока я президент, у нас не будет родителя № 1"

, ИА "Амител"
Российский лидер подчеркнул, что он сторонник формулировок "папа" и "мама"
Владимир Путин / Фото: 123ru.net

Владимир Путин / Фото: 123ru.net

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выступает противником отмены гендерной идентификации родителей в официальных документах, сообщает RT.

"Что касается "родителя № 1" и "родителя № 2", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителя № 1... У нас будет папа и мама", – заявил Путин во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Также президент в ходе обсуждения выразил пожелания, чтобы в главный закон страны включили социальные гарантии и индексацию пенсий не реже чем раз в год, а также чтобы "граждане России были авторами поправок".

Напомним, ранее в США вывели из официального оборота слова "мама" и "папа". При подаче заявлений на оформление официальных документов в анкетах значится "родитель № 1" и "родитель № 2".

Аналогичные изменения внесены в законодательство Франции: в документах вместо слов "отец" и "мать" фигурирует слово "родитель". Также изменения коснулись и Молдавии, где введена формулировка "один из родителей". В целом прежнюю гендерную идентификацию посчитали противоречащей современным реалиям в нескольких странах.

Как уже писал amic.ru, проект о поправках в Конституцию ранее внес в Госдуму Владимир Путин. Нижняя палата парламента уже поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.02.2020 21:41
- гость -

про пенсию уже слышали.

13.02.2020 21:50
- гость -

Ну теперь заживем, успокоил!

13.02.2020 21:51
- гость -

А еще говорил, что пока я президент, не будет повышен пенсионный возраст. И кто он после этого?

13.02.2020 22:03
Владимир

Про пенсию так же говорил.

13.02.2020 22:12
- гость -

Нет больше веры его словам, так же как и депутатским и сенаторским....Короче, больше никому из руководства страны верить нельзя... Соврут с открытым выражением рожи...

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