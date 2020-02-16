Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе

Подписчики сообщества "Барнаул 22" пожаловались на ужасные условия в автобусе № 60 города Барнаула. Отмечается, что стекло у пассажирских сидений ходит в раме, от чего вода и грязь попадают прямо в салон и брызгает на пассажиров.

Горожане находятся в недоумении, от того что стоимость проезда в общественном транспорте в краевой столице постоянно растет, а состояние автобусов, напротив, становится только хуже.

Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто не видит в этом никакой проблемы, и считает, что люди просто преувеличивают проблему, намекая на то, что нужно меньше жаловаться по пустякам или пересаживаться на личный автомобиль.

