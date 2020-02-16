Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе

Подписчики сообщества "Барнаул 22" пожаловались на ужасные условия в автобусе № 60 города Барнаула. Отмечается, что стекло у пассажирских сидений ходит в раме, от чего вода и грязь попадают прямо в салон и брызгает на пассажиров.
Горожане находятся в недоумении, от того что стоимость проезда в общественном транспорте в краевой столице постоянно растет, а состояние автобусов, напротив, становится только хуже.
Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто не видит в этом никакой проблемы, и считает, что люди просто преувеличивают проблему, намекая на то, что нужно меньше жаловаться по пустякам или пересаживаться на личный автомобиль.
Комментарии
На сам автобус не жаловались? Он уже 20 лет как списаны на загнивающем западе. Там же евро-5
А как отреагирует новый мэр? Мы же его граждане!
Аборигешку на этом рыдване катать, до потери им сознания!!!
Подумаешь, автобус без стекла. Мы в Сибири живём.