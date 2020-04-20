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Антикризисный ужин. Где в Барнауле заказать два килограмма пиццы за 800 рублей

, ИА "Амител"
В городе открылась новая сеть быстрого питания с доступными ценами
фото: receptiztesta.ru

фото: receptiztesta.ru

В Барнауле из-за пандемии коронавируса закрыты рестораны, кафе, закусочные, столовые. Некоторые работают только на доставку, другие на время режима самоизоляции приостановили деятельность. Однако именно в кризис в город зашла всемирная сеть ресторанов быстрого питания – Big Daddy's Food, которая набрала известных шеф-поваров Барнаула, перестроилась на работу онлайн и готова за 800 рублей накормить семью двумя килограммами пиццы.

Что можно купить в Big Daddy's Food?

В Big Daddy's Food разнообразное меню, и каждое блюдо – это трансформер, которое можно "собирать", добавляя или убирая любой ингредиент на свой вкус. 

Сейчас барнаульцам доступны для заказа:

  • пицца 30 см (от 400 г) – от 200 рублей;
  • пицца 36 см (700 г) – от 350 рублей;
  • кесадилья (400 г) – от 250 рублей;
  • такос (400 г) – от 250 рублей;
  • буррито (400 г) – от 250 рублей.

В ресторане действует сразу несколько акций. Так, при покупке двух пицц диаметром 36 см – пицца диаметром 30 см в подарок. А при заказе от 1000 рублей доступна скидка до 30% в зависимости от суммы покупки.

Важны качество, количество и точность

В Big Daddy's Food есть пять направлений: бизнес-ланч, пицца, фуд-корт, фастфуд и японская кухня-вок, которая заработает в конце месяца. Дмитрий говорит, что барнаульцы очень любят пиццу, такос, кесадилью, буррито – то, чем можно перекусить на бегу и удобно взять с собой. Но важно, чтобы все ингредиенты совпадали с описанием блюда в меню.

"Горожане любят, чтобы было с пылу с жару, качественно, вкусно и недорого. Однако им важно, чтобы было все строго по описанию. Сказано – базилик, значит, базилик, если в составе рубленая ветчина, то только она, никакой замены, никаких колбасок и фарша. Продукт должен точно соответствовать рецепту. Также важен вес блюда. Мы делаем просто: если вес пиццы 650 граммов, то клиенту предлагаем 700 граммов. Нельзя, чтобы был недовес", – говорит Дмитрий.

Обращают внимание барнаульцы на цену и размер порции. Особенно сейчас, когда многие семьи целыми днями находятся дома, и хотят накормить всех быстро, вкусно и недорого. 

"Пицца должна стоить от 350 рублей, не 450, не 800, а в кризис люди должны покупать вообще по 300 рублей. Поэтому сейчас у нас действует акция: за 800 рублей мы доставляем почти два килограмма пиццы, и вся семья поужинала "от пуза", – отмечает собственник ресторана. 

Big Daddy's Food – это одна из всемирных сетей ресторанов быстрого питания. Открытие заведения в Барнауле почти совпало с началом режима самоизоляции. Однако владелец кафе, работающего по франшизе, уверен: именно это помогло набрать в штат сотрудников, которые ранее трудились в высокой кухне. 

"В штате работают квалифицированные специалисты: повара-универсалы, повара-кондитеры, повара горячего и холодного цеха, все они – высшей категории. Многие из них работали в известных ресторанах Барнаула, Горного Алтая, Белокурихи, а теперь трудятся у нас. Поэтому "пицца от шеф-повара" – это не пустые слова", – говорит собственник Дмитрий.

Контакты ресторана Big Daddy's Food: 
проспект Строителей, 22 (напротив гостиницы "Барнаул")
тел. доставки: 8 (983) 351-85-48; 8 (964) 086-67-09
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.04.2020 13:57
- гость -

антикризисный? с таким ужином 30х800 = 24000 надо только на ужины
какая там, напомните, у нас средняя зарплата в крае?
а можно купить на эти деньги несколько кило мяса, например

20.04.2020 14:04
странный вопрос: ЗАЧЕМ?

заказать два килограмма пиццы за 800 рублей

за эти деньги можно питаться до отвала попроще и явно повкуснее, мясо, борщ, каша, сок...

20.04.2020 14:05
- гость -

привет диабед и толс ж

20.04.2020 14:23
О'Пушкин

20.04.2020 13:57
- гость -
лучше десять суточных цыплят(750р)
+ 4 мешка отрубей(23 кг

20.04.2020 14:26
- гость -

Где взять 800 рублей?
Пиццу брать не буду

20.04.2020 14:31
О'Пушкин

какая ерунда- чего полностью не проходит комментарий?20.04.2020 13:57
- гость -
лучше десять суточных цыплят(750р)
+ 4 мешка отрубей(23 кг

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