Андрей Макаревич разделил россиян на два "биологических вида"

Музыкант Андрей Макаревич отреагировал на критику сериала "Зулейха открывает глаза". По его словам, россияне четко разделились на "два биологических вида": один – читает книги, другой – смотрит телевизор.

Как написал на своей странице в Facebook Макаревич, книга Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" собрала всевозможные премии, ее очень тепло встретили читатели, а вот вокруг фильма "поднялась вонь".

"Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное "оскорбление чувств верующих". Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – написал Макаревич.

Как сообщает ФАН, с музыкантом частично согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он не понимает, как можно слать проклятия "фантастической актрисе Чулпан Хаматовой", и неважно насколько книга расходится с фильмом. При этом Пригожин ответил на слова Макаревича о пропаганде.

"Пропаганда есть везде: и в Китае, и в США, и в Европе. У каждого Абрама своя программа. Другой вопрос – как пропагандируют? В лоб или деликатно? Кто-то делает мастерски, изощренно, а кто-то – в лоб, топорно. Вот мы иногда, к сожалению, делаем в лоб. Но мы не отличаемся от других стран, везде есть пропаганда", – подчеркнул продюсер.

Напомним, премьера сериала "Зулейха открывает глаза" состоялась 13 апреля на телеканале "Россия 1". В сети разгорается скандал и появляются ожесточенные дискуссии. Противники обвиняют создателей сериала в искажении исторических фактов.