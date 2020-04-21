Андрей Макаревич разделил россиян на два "биологических вида"

Музыкант Андрей Макаревич отреагировал на критику сериала "Зулейха открывает глаза". По его словам, россияне четко разделились на "два биологических вида": один – читает книги, другой – смотрит телевизор.
Как написал на своей странице в Facebook Макаревич, книга Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" собрала всевозможные премии, ее очень тепло встретили читатели, а вот вокруг фильма "поднялась вонь".
"Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное "оскорбление чувств верующих". Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – написал Макаревич.
Как сообщает ФАН, с музыкантом частично согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он не понимает, как можно слать проклятия "фантастической актрисе Чулпан Хаматовой", и неважно насколько книга расходится с фильмом. При этом Пригожин ответил на слова Макаревича о пропаганде.
"Пропаганда есть везде: и в Китае, и в США, и в Европе. У каждого Абрама своя программа. Другой вопрос – как пропагандируют? В лоб или деликатно? Кто-то делает мастерски, изощренно, а кто-то – в лоб, топорно. Вот мы иногда, к сожалению, делаем в лоб. Но мы не отличаемся от других стран, везде есть пропаганда", – подчеркнул продюсер.
Напомним, премьера сериала "Зулейха открывает глаза" состоялась 13 апреля на телеканале "Россия 1". В сети разгорается скандал и появляются ожесточенные дискуссии. Противники обвиняют создателей сериала в искажении исторических фактов.
Комментарии
Историю пишут победители - вот по итогам холодной войны и имеем то что имеем...
При этом Пригожину лучше бы было ничего не добавлять и не подчеркивать, потому Макаревич прав без всяких добавок, оговорок и подчеркиваний.
Про два вида абсолютно согласен. Одни слушают его песни, другие нет.
Макаревич прав, как никогда. Кто-то читает книги, кто-то смотрит на соловьиный помёт по ТВ.
Каждому своё...
Да, уж, соловьиный помёт классное удобрение - такие де билы вырастают, что прочим киселевым фору дадут!!!
Кто этот делитель?
и про Абрама он зря сказал...
Правильные слова, Капитан Очевидность. Не знаю, что уж там волшебного в книге про Зулейку, но премии дают порой такому ..., что читают это только специалисты в силу своих обязанностей. Что хорошего мог написать пиар менеджер на историческую тему?
Судя по контексту, он совсем не заступился!
Аборикешка, а ты книгу то читал и кино смотрел? Или просто по старой привычке подмахиваешь?
И у семитов свои программы.В них они рассуждают о биологических видах.
Filin
Знать историческую фактуру и уметь её рассказать - это две большие разницы. Большая часть историко - безнадежно скучные люди. Поэтому им никто денег не даст, как говаривал старик Кернес.
16:29
- гость -
И у семитов свои программы
А что вы имеете против семитов? Вас ещё от празднования ДР Адика не отпустило?
Не понял глубокой мысли макарки-тот сериал дерьмо собачье,потому что его смотрят люди какого-то особого биологического вида привыкшие глядеть в телевизор?
21.04.2020 16:26
- гость -
Зачем мне читать эту книгу? Не любитель художественной литературы.
Достаточно знать тех кто смотрит телевизор. Вас вокруг полки и орды.
сериал смотрят те, кто смотрит зомби ящик, Макаревич из этой категории?
А "ненависть" и "травля" это продуманный пиар ход
21.04.2020 16:39
АБОРИГЕН
Аборикеша, т.е. ты перефразировал знаменитую фразу и сделал из нее "не читал, но поддерживаю"?
Т.е. своего мнения нет и ты только подмахнуть можешь.
Всего за 1930—1931 годы, как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932—1940 годы в спецпоселения прибыло ещё 489 822 раскулаченных[41].
Отдел центральной регистратуры ОГПУ в справке о выселении кулаков с начала 1930 года до 30 сентября 1931 года определял число «спецпереселенцев» в 517 665 семей, 2 437 062 человека[40].
Переселенные «по 2 категории» семьи часто осуществляли побеги, так как выжить в неосвоенных районах было тяжело. В 1932—1940 годах число «беглых кулаков» составило 629 042 человека, из них были пойманы и возвращены 235 120 человек
Абориген,ты считаешь макарку образцом и если что слушать,так эхо мацы?
Макарка рассуждает про биологические виды в обществе.Как думаешь,к какому виду он считает себя по по принадлежности?
Что чулпан,что макарка постоянные гости на дне рождения горбачёва.Это нормально целовать в разные места человека,который развалил страну,в которой ты родится?
а аборигеша по старой привычке ставшей его натурой,
просто лизнул в зад .как обычно.
А в чем собственно разница,,?
смотреть по ТВ или читать гадость!
себя то макар к каким отнес?
к вечно гуньдящим и стареющим ! говноедам
21.04.2020 17:36
- гость -
Что чулпан,что макарка постоянные гости на дне рождения горбачёва.
++++++++++++
Откуда подобная осведомлённость,постоянно - швейцаром в раздевалке или половым "чего подать изволите" ?
17:36
- гость -
Горбачёв святой человек, он сделал то, чего требовал народ.
17:41
- гость -
себя то макар к каким отнес?
Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – написал Макаревич.
Очевидно, что к разумным и читающим людям, но вам, любителям "п..ой обезьяны" Соловьёва, это не совсем понятно, ведь вы с трудом читаете и понимаете написанное.
21.04.2020 17:48
- гость -
17:36
- гость -
Горбачёв святой человек, он сделал то, чего требовал народ.
Макарка, Аборикеша и Калибр, да и ты тоже, не весь народ.
21.04.2020 17:53
- гость -
чем тупее тело, тем более высокие характеристики оно пытается на себя напялить. что вы в очередной раз и доказали.
21.04.2020 17:54
- гость -
Макарка, Аборикеша и Калибр, да и ты тоже, не весь народ.
++++++++++++
босьминога , нимб сними за весь народ отвечать не тянешь по -любому.
17:55
- гость -
Вот именно. Чем полено пафоснее, тем меньше у него буквы.
Макар говорит про биологические виды людей.Калибр,абориген и некоторые другие считают это нормальным.Просто они относятся к тому биологическому виду которые постоянно слушают эхо мацы )
21.04.2020 17:57
- гость -
Лизанули Квазимирке аж до самой печенки.
18:01
Чем тебе не угодило газпромовское эхо мацы? Ты имеешь что то против еврея Миллера?
Есть масса фото их с горбачёвым.В том числе целующих его в дёсна.Не видели в интернете?Или считаете подделкой ? )
21.04.2020 18:05
Калибру
Есть масса фото их с горбачёвым.В том числе целующих его в дёсна.Не видели в интернете?Или считаете подделкой ? )
+++++++++++++++
Догадайся с трёх раз ,почему "масса фото" и постоянно ( твоё) как холодное и горячее на ощупь.
Считаю до 100 ,но сомневаюсь,что сможешь .
И нет на свете видео,где чулпон целует меченого в дёсны?
А что,в Газпроме порядочные люди работают?
Вот мне интересно почему про Соловьёвские и Киселёвские программы лучше знают те , кто ненавидит тех , кто яко бы эти программы смотрит ? Вот мне невдомёк о чём эти программы про которые они тут с пеной у рта кричат ? Но Макара и его прихлебателей нет , не люблю и не поддерживаю ( хотя как певец , в молодости , был неплох) .
Мне вот тоже интересно , почему я и АБОРИГЕН пишут под зарегенными НИКами ,не боясь высказывать своё мнение, а мелкотравчатая рать рода какашкиных - под "гостями", а некоторые какашкины настолько тупые ,что не видят разницы между "масса фото" и "постоянно" - один из них два часа назад ушёл в глубокое раздумье , да видно кастрюля течь дала от перенапряжения. Жалкие люди...
Мне вот тоже интересно , почему я и АБОРИГЕН пишут под зарегенными НИКами ,не боясь высказывать своё мнение, а мелкотравчатая рать рода какашкиных - под "гостями", а некоторые какашкины настолько тупые ,что не видят разницы между "масса фото" и "постоянно" - один из них два часа назад ушёл в глубокое раздумье , да видно кастрюля течь дала от перенапряжения. Жалкие люди...
-потому что для тебя это работа и образ жизни
дерьмо лить,другого ты не умеешь.(как и аборигене)
стареющий .....