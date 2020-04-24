С видом на Обь. "Небоскреб" в 24 этажа вырастет на Новом рынке в Барнауле.

Второй дом ЖК "Маяковский"/skyscrapercity.com

Два многоквартирных дома высотой 24 и 10 этажей, а также подземную парковку на 175 машино-мест планируют построить за площадью Октября в Барнауле. Работать в этом микрорайоне будет компания "Селф". Осваивать квартал девелопер начал еще зимой 2018 года, когда приступил к строительству жилого комплекса "Маяковский". Сейчас фирма намерена добиться разрешения на дальнейшее развитие жилого комплекса.

ЖК с продолжением

О планах "Селфа" по застройке квартала в границах пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Профинтерна и Пионеров заговорили в июле 2019 года. На форуме skyscrapercity.com появились рендеры, на которых рядом с ЖК "Маяковский" на ул. Профинтерна, 28а, видно очертание нового высотного дома. Но в компании тогда сообщили amic.ru, что о сроках начала строительства второй очереди ЖК говорить рано.

Повторно к вопросу развития микрорайона фирма вернулась в апреле 2020 года. В первых числах месяца "Селф" подал заявление в городской комитет по строительству о проведении публичных обсуждений по проекту планировки и межевания территории, который разработала компания "Призма".

Проблемный квартал

"Небоскреб" построят рядом с первым 16-этажным домом на ул. Профинтерна, 28а, который "Селф" планирует сдать в 2021 году. В 24-этажном здании предусмотрена подземная парковка на 50 машино-мест и коммерческие помещения. На территории ЖК девелопер построит двухуровневую подземную автостоянку на 175 мест, газовую котельную и трансформаторную подстанцию.

Третий дом будет 10-этажным. К его строительству "Селф" сможет приступить только после утверждения охранной зоны объекта культурного наследия на ул. Пионеров, 2 (Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи). Эту работу проводят только по инициативе краевого Управления госохраны объектов культурного наследия. Пока охранные зоны не приняты, возводить жилье на этом участке запрещено.

Проблема квартала в том, что здесь можно построить лишь три дома, говорит руководитель компании "Призма" Наталья Кан. По ее словам, пустых участков под жилье здесь нет, а многие дома, "возраст" которых перевалил за 70 лет, пока не признаны аварийными и не находятся в очереди под снос. Единственные объекты, которые будут демонтированы, – два двухэтажных дома на ул. Шипуновской, рядом с ЖК "Маяковский". Именно на их месте построят "свечку".

"Никакого мощного жилищного строительства в квартале не планируют, он сложившийся, дома капитальные, большинство из них в хорошем техническом состоянии. Пока перспектив полностью сносить этот квартал и на его месте возводить новостройки нет. Не забывайте, что здесь находятся рынок и объекты культурного наследия, ограничивающие строительство", – отмечает Наталья Кан.

По словам архитектора, ее компания не занимается проектированием новых домов для застройщика: "Селф" заказал у архитекторов проект планировки территории. Он, кстати, нужен не только для строительства жилья, но и развития для города.

"Сегодня в Барнауле много территорий, у которых нет градостроительной документации. Проекты планировки и межевания необходимы, чтобы уточнить границы участков, решить вопросы по транспорту, по старым сетям", – говорит архитектор.

Итоги публичных обсуждений по проекту планировки и межевания подведут 7 июля 2020 года. До этого времени жители города могут внести свои предложения и замечания на сайте комитета по строительству. На основе мнений горожан мэрия примет решение – разрешать застройщику работать в квартале или нет.

Что известно о "Селфе"?

Строительная компания появилась в 1996 году, принадлежит она барнаульскому бизнесмену Нодару Шонии. Фирма строит не только многоквартирные дома, но и социальные учреждения, объекты культурного наследия. Компания возвела в Барнауле культурно-деловой центр "Пушкинский", перинатальный центр "Дар", ТРЦ "Пионер", работала над созданием инженерной инфраструктуры в "Бирюзовой Катуни", сейчас строит в краевой столице театр кукол "Сказка" и Художественный музей на площади Октября.

В Барнауле компания работает над тремя жилыми комплексами: "Столичный" на ул. 1905 года (общая площадь почти 50 тыс. квадратных метров, пока это самый крупный ЖК в городе), "Маяковский" на ул. Профинтерна, 28а, и квартал Nord на месте бывшей "автобарахолки" на Павловском тракте. Осенью 2019 года "Селф" вышел на рынок Сочи, где строит ЖК "Каскад".