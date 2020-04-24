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С видом на Обь. "Небоскреб" в 24 этажа вырастет на Новом рынке в Барнауле

, ИА "Амител"
Когда начнется строительство дома, пока неизвестно

Второй дом ЖК "Маяковский"/skyscrapercity.com

Два многоквартирных дома высотой 24 и 10 этажей, а также подземную парковку на 175 машино-мест планируют построить за площадью Октября в Барнауле. Работать в этом микрорайоне будет компания "Селф". Осваивать квартал девелопер начал еще зимой 2018 года, когда приступил к строительству жилого комплекса "Маяковский". Сейчас фирма намерена добиться разрешения на дальнейшее развитие жилого комплекса.

ЖК с продолжением

О планах "Селфа" по застройке квартала в границах пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Профинтерна и Пионеров заговорили в июле 2019 года. На форуме skyscrapercity.com появились рендеры, на которых рядом с ЖК "Маяковский" на ул. Профинтерна, 28а, видно очертание нового высотного дома. Но в компании тогда сообщили amic.ru, что о сроках начала строительства второй очереди ЖК говорить рано.

Повторно к вопросу развития микрорайона фирма вернулась в апреле 2020 года. В первых числах месяца "Селф" подал заявление в городской комитет по строительству о проведении публичных обсуждений по проекту планировки и межевания территории, который разработала компания "Призма".

Проблемный квартал

"Небоскреб" построят рядом с первым 16-этажным домом на ул. Профинтерна, 28а, который "Селф" планирует сдать в 2021 году. В 24-этажном здании предусмотрена подземная парковка на 50 машино-мест и коммерческие помещения. На территории ЖК девелопер построит двухуровневую подземную автостоянку на 175 мест, газовую котельную и трансформаторную подстанцию.

Третий дом будет 10-этажным. К его строительству "Селф" сможет приступить только после утверждения охранной зоны объекта культурного наследия на ул. Пионеров, 2 (Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи). Эту работу проводят только по инициативе краевого Управления госохраны объектов культурного наследия. Пока охранные зоны не приняты, возводить жилье на этом участке запрещено.

Проблема квартала в том, что здесь можно построить лишь три дома, говорит руководитель компании "Призма" Наталья Кан. По ее словам, пустых участков под жилье здесь нет, а многие дома, "возраст" которых перевалил за 70 лет, пока не признаны аварийными и не находятся в очереди под снос. Единственные объекты, которые будут демонтированы, – два двухэтажных дома на ул. Шипуновской, рядом с ЖК "Маяковский". Именно на их месте построят "свечку".

"Никакого мощного жилищного строительства в квартале не планируют, он сложившийся, дома капитальные, большинство из них в хорошем техническом состоянии. Пока перспектив полностью сносить этот квартал и на его месте возводить новостройки нет. Не забывайте, что здесь находятся рынок и объекты культурного наследия, ограничивающие строительство", – отмечает Наталья Кан.  

По словам архитектора, ее компания не занимается проектированием новых домов для застройщика: "Селф" заказал у архитекторов проект планировки территории. Он, кстати, нужен не только для строительства жилья, но и развития для города.

"Сегодня в Барнауле много территорий, у которых нет градостроительной документации. Проекты планировки и межевания необходимы, чтобы уточнить границы участков, решить вопросы по транспорту, по старым сетям", – говорит архитектор.

Итоги публичных обсуждений по проекту планировки и межевания подведут 7 июля 2020 года. До этого времени жители города могут внести свои предложения и замечания на сайте комитета по строительству. На основе мнений горожан мэрия примет решение – разрешать застройщику работать в квартале или нет.

Что известно о  "Селфе"?

Строительная компания появилась в 1996 году, принадлежит она барнаульскому бизнесмену Нодару Шонии. Фирма строит не только многоквартирные дома, но и социальные учреждения, объекты культурного наследия. Компания возвела в Барнауле культурно-деловой центр "Пушкинский", перинатальный центр "Дар", ТРЦ "Пионер", работала над созданием инженерной инфраструктуры в "Бирюзовой Катуни", сейчас строит в краевой столице театр кукол "Сказка" и Художественный музей на площади Октября.

В Барнауле компания работает над тремя жилыми комплексами: "Столичный" на ул. 1905 года (общая площадь почти 50 тыс. квадратных метров, пока это самый крупный ЖК в городе), "Маяковский" на ул. Профинтерна, 28а, и квартал Nord на месте бывшей "автобарахолки" на Павловском тракте. Осенью 2019 года "Селф" вышел на рынок Сочи, где строит ЖК "Каскад".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.04.2020 15:54
- гость -

Посмотрел документальный фильм про Барнаул, в частности показывали архитекторов которые работали. И там обсуждалось строительство на Ленина, точнее пристройка к АГУ так вот там был такой колоссальный консилиум. Построили макет квартала и вопросы были такого уровня как впишится это здание в общий ансамбль улицы. Рассматривали этажность, виды , тени ветра. И все понимали что он должен вписаться в общий вид. Я не архитектор, но смотря даже в дубль ГИС на этажности в 3D вижу дикость этой застройки. Не вижу смысла лишний раз заострять внимание что опять строит СЭЛФ, но что это за бесхребетные архитекторы которые позволяют уродовать многоэтажками центр города? Бывший главный архитектор Боженко воевал с такими, а сейчас что? Продались все?

24.04.2020 16:07
- гость -

Деньги решают все

24.04.2020 16:13
- гость -

Шония и архитектура ? Шония и бабло !!!

24.04.2020 16:15
Filin

Дома строят, а дороги остаются такие же узкие, мест для парковок не, канализация остается старая

24.04.2020 16:36
Kertis

С видом на Обь. "Небоскреб" в 24 этажа вырастет на Новом рынке в Барнауле.
_______________

А где на Новом рынке Обь протекает?

24.04.2020 19:38
- гость -

небоскребы давно не тренд, селедки заполнили бочку, коронавирус это показал. Шория вроде самый умный застройщик здесь. И должен понимать, что только малоэтажное строительство и развитие тихого центра нас спасет.

24.04.2020 19:42
- гость -

у хруща на фото дворик поди элитнее, чем у новых будет

24.04.2020 21:41
Пионер

Шория вроде самый умный застройщик здесь.

Готов поспорить. Комяков строит лучше. Селф любит ов.о и палки использовать в строительстве. Хотя кого я обманываю, палки селф уже не использует.

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