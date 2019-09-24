Застройщики могут выдохнуть. Для исторических зданий Барнаула определят границы

К концу 2019 года для исторических зданий Алтайского края подготовят проект границ объектов культурного наследия. Документ опишет, что и на каком расстоянии от них можно строить. Его особенно ждут девелоперы Барнаула, которые были вынуждены заморозить ряд объектов в историческом центре.

Как решился вопрос с зонами охраны памятников?

По данным краевого Управления госохраны объектов культурного наследия, до конца года подрядчики определят границы почти для 450 объектов. В том числе 202 памятников в Барнауле и 216 в Бийске. Этим займутся барнаульские организации "Землеустройство линейных объектов", "Алтайгипрозем" и московская "Эксперт наследие".

Начальная цена контрактов составляла 29,7 млн рублей. В ходе торгов ее снизили до 21,5 млн. Сильнее всего "упала" компания "Землеустройство линейных объектов", которая должна определить границы 138 объектов. Из них 82 в Барнауле, 30 в Бийске и остальные в других населенных пунктах региона.

"Сроки сжаты, в декабре мы должны получить готовые документы. Дальше разместим их на нашем сайте для обсуждения, затем представим экспертам и общественному совету, а потом в правительство Алтайского края. Сейчас Алтайохранкультура заключает контракт с исполнителями, но первые переговоры по предстоящей работе уже прошли. Проектировщики приступили к обследованию территорий и изучению исходной документации", – пояснила amic.ru Ксения Рябцева, замначальника Алтайохранкультуры.

Утвержденные границы внесут в публичную кадастровую карту. При разработке проектов строительства или реконструкции зданий, архитекторы и собственники обязаны учитывать эту информацию.

Ксения Рябцева уточняет, что в техзадание не включены объекты, для которых уже готовятся проекты зон охраны. В том числе Барнаульский сереброплавильный завод. Напомним, в начале года проект не прошел историко-культурную экспертизу. Его отправили на доработку.

Зачем определять границы памятникам?

С января 2017 года федеральный закон "Об объектах культурного наследия" разрешает строить здания или реконструировать уже имеющиеся с учетом границ защитных зон. Их готовят проектные организации, сопровождая исследованиями объекта и обоснованиями решений. Подготовленный пакет направляется на историко-культурную экспертизу, которую могут выполнять только аттестованные специалисты.

По оценкам застройщиков Барнаула, документы только на одно здание стоят около 400 тысяч рублей. Это снижает рентабельность их проектов, которая и так страдает из-за выкупа территории под застройку у частника по рыночным ценам. При этом процедура их оформления была до сих пор не отлаженной, поэтому занимала от полугода и больше времени.

Если зоны охраны памятника не определены, то закон автоматически устанавливает их на расстоянии от 200 до 300 метров в зависимости от памятника и градостроительной ситуации. Из-за плотности размещения исторических памятников в центре Барнаула и в Бийске эта охранная зона накрывает старый город "зонтом", парализуя новое строительство.